18 mart. 2026, Articole / Reportaje
Foto: Freepik

Şase persoane şi o societate comercială au fost trimise în judecată, fiind acuzate de obţinerea ilegală de fonduri publice prin angajări fictive, fals în înscrisuri şi comercializarea de produse alimentare alterate, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.

Potrivit procurorilor, în perioada 2019-2023, reprezentanţii firmei, împreună cu angajaţi şi colaboratori, ar fi depus documente false la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Covasna, pentru a obţine subvenţii destinate angajării a două persoane de peste 45 de ani. În realitate posturile erau ocupate fictiv, obţinând astfel pe nedrept peste 108.000 de lei, transmite Agerpres.

Cercetările au arătat că inculpaţii ar fi falsificat foi de prezenţă, pontaje, state de salarii şi tabele nominale, pentru a crea aparenţa unei activităţi reale.

Procurorii i-au trimis în judecată pe cei doi reprezentanţi legali ai firmei şi pe cei doi administratori de fapt, precum şi pe cei doi angajaţi complici la obţinerea ilegală de fonduri.

Totodată, rechizitoriul vizează şi fapte din aprilie 2023, când administratorii firmei ar fi comercializat produse alimentare alterate în cadrul unei nunţi organizate la sediul firmei, fapt ce ar fi dus la vătămarea sănătăţii participanţilor la eveniment.

- articolul continuă mai jos -

Dosarul a fost instrumentat cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Covasna. Parchetul precizează că, pe parcursul procesului, inculpaţii beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

