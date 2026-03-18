Roboţii umanoizi câştigă rapid popularitate, de la câmpurile de luptă până la halele de producţie, scrie Futurism. Dar există în mod clar dificultăţi tot mai mari atunci când vine vorba de împărţirea spaţiilor cu noii noştri „prieteni” automaţi. Chiar luna aceasta, un videoclip care a circulat online arăta un robot escortat de poliţişti după ce a speriat o femeie în vârstă.

Acum, un alt robot pare să se fi lăsat dus de val în timp ce executa un număr de dans într-un restaurant de tip hot pot din San José, California. Un videoclip de pe reţelele sociale arată robotul dansând şi răsturnând vesela, spărgând farfurii şi aruncând beţişoare în toate direcţiile. Şorţul portocaliu pe care îl purta robotul avea inscripţia „Sunt bun” scrisă mare pe partea din faţă, contribuind perfect la scena haotică.

Angajaţii restaurantului au fost nevoiţi să intervină. Un angajat poate fi văzut ţinând robotul de ceafă în timp ce îşi foloseşte telefonul, probabil căutând în aplicaţia robotului comenzile de control.

În cele din urmă, a fost necesar ca trei lucrători să intervină pentru a imobiliza „maşinăria”, aceştia fiind nevoiţi să se ferească periodic pentru a evita să fie loviţi de mâinile lui agitate şi pline de sos.

Neajunsurile tehnologiei

Pe lângă faptul că a fost „cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut toată ziua”, mulţi internauţi au remarcat ceea ce părea a fi lipsa evidentă a unui buton de oprire de urgenţă. „Mai important, de ce nu există un buton mare roşu de oprire pe spatele lui? Nu ar trebui să fie nevoie să apelezi la o aplicaţie pentru asta…”, a argumentat un utilizator.

Incidentul pare să fi făcut parte dintr-un eveniment promoţional pentru „Zootopia 2” de la Disney, desfăşurat la o franciză Haidilao din sudul Californiei.

După cum relatează site-ul chinezesc de ştiri economice şi financiare Jiemian Global, Haidilao este administrată de o companie holding internaţională cunoscută pentru investiţiile în bucătării automatizate, cu roboţi bucătari şi livrare de mâncare realizată de roboţi.

Deşi trebuie să fi fost o privelişte hilară, alţi internauţi au adoptat un ton mai sumbru. „Aşa începe, de fapt, cronologia din «Terminator». Nu cu un bang, ci cu un dans”, a scris un utilizator pe Twitter.