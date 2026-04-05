Războiul din Iran și blocarea Strâmtorii Hormuz încep să producă efecte în lanț asupra agriculturii globale, cu impact direct asupra fermierilor din India și Sri Lanka.

Cu fiecare zi care trece, temerile privind o criză alimentară sunt în creștere. Perturbarea aprovizionării cu petrol, gaze și îngrășăminte, resurse esențiale pentru agricultură, generează deja tensiuni în sector, chiar dacă autoritățile susțin că există stocuri suficiente.

Fermierii resimt deja efectele

În statul Punjab, considerat grânarul Indiei, fermierii privesc cu îngrijorare spre sezonul agricol care urmează. Gurvinder Singh, un agricultor în vârstă de 52 de ani, spune că efectele conflictului, deși îndepărtat geografic, au devenit imposibil de ignorat.

„Suferim de profituri mai mici. Dacă nu primim îngrășăminte, producția va fi mai mică, iar acest lucru va afecta întreaga mea familie și întreaga regiune, pentru că suntem în întregime dependenți de agricultură… Ne rugăm ca acest război să se oprească, pentru că nici pe noi nu ne va cruța”, a declarat acesta pentru Independentarabia.com

Blocada Strâmtorii Hormuz afectează direct securitatea alimentară globală

Decizia Iranului de a bloca Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol și gaze, a amplificat temerile privind aprovizionarea globală cu energie.

Analiștii avertizează că impactul nu se va limita la scumpirea carburanților, ci va afecta direct securitatea alimentară globală, în special în țările în curs de dezvoltare. Programul Alimentar Mondial estimează că până la 45 de milioane de oameni ar putea intra în insecuritate alimentară acută dacă conflictul continuă până anul viitor.

India utilizează 60 milioane de tone de îngrășăminte, anual

India este unul dintre cele mai vulnerabile state în acest context, fiind al doilea cel mai mare consumator de îngrășăminte din lume, după China, cu peste 60 de milioane de tone utilizate anual.

Majoritatea acestor importuri, atât produse finite, cât și materii prime, provin din statele din Golf și tranzitează Strâmtoarea Hormuz. În paralel, producția internă depinde de gazele naturale importate, deja afectate de scăderi de aprovizionare.

Expertul agricol Devinder Sharma avertizează că primele semnale sunt deja vizibile: „Agricultura indiană se bazează în mare măsură pe îngrășăminte chimice, iar orice perturbare declanșează rapid anxietate”.

Se preconizează penurii la produsele de bază, precum orezul

Lipsa îngrășămintelor, dar și creșterea costurilor la combustibili și energie electrică, riscă să afecteze întregul lanț agricol: de la irigații și recoltare, până la procesare și transport.

În lipsa unor soluții rapide, experții avertizează că producția agricolă ar putea scădea semnificativ, ceea ce ar duce la penurii de produse de bază, precum orezul – aliment esențial în regiune.

În mod normal, sezonul de toamnă din India produce aproximativ 100 de milioane de tone de orez, însă fermierii se tem că lipsa îngrășămintelor ar putea compromite recolta.

Fermierii cumpără și stochează în avas îngrășămintele

Deși impactul direct nu este încă vizibil în toate regiunile, starea de panică este deja instalată. Fermierii au început să cumpere și să stocheze îngrășăminte în avans, temându-se de o penurie iminentă.

„Nu am văzut niciodată o asemenea panică în cei 35 de ani de când lucrez în domeniu”, a declarat Prakash Lemboy Swamy, comerciant de îngrășăminte din Karnataka.

Oficialii indieni susțin că fabricile de îngrășăminte funcționează normal și că rezervele sunt chiar mai mari decât anul trecut, în ciuda temerilor din piață.

Cu toate acestea, dependența ridicată de importuri și volatilitatea piețelor energetice mențin presiunea asupra sectorului agricol.