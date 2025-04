Cât de afectat a fost sectorul HoReCa de pana de curent de luni din Peninsula Iberică: „Am pierdut peste 20.000 de euro. O tragedie”

Barurile și restaurantele au avut parte de o zi dificilă luni, odată cu oprirea neașteptată a curentului electric în toată Peninsula Iberică. Multe au fost nevoite să ofere servicii reduse la prânz și să anuleze mesele de seară sau chiar să închidă.

În spatele barului luminat cu lumânări

Luni 28 aprilie — zi cu o prognoză de aproximativ 21°C în Madrid — toate cele 20 de mese de pe terasă erau ocupate. Totul părea promițător: frigiderele pline cu produse, iar rezervările aproape complete. „Aveam totul pregătit: fructe de mare, carne, coaste, salată a la russe, o mulțime de lucruri. Și, deodată, totul s-a prăbușit”, povestește Juan Fernández, coproprietar al restaurantului La Tasquita de Manuel Becerra, cu o capacitate de aproape 100 de persoane, pentru El Pais. După prânz, s-a întrerupt curentul. Nu și-au imaginat cât de gravă va fi pana. „Am servit clienții de pe terasă și am încasat aproximativ 60 de euro în cele 30 de minute cât am mai rămas deschiși.” La ora 13 au decis să închidă. Pe la ora 18, cu localul pe jumătate închis, Juan, împreună cu fratele său Alfonso, așteptau un miracol. „Să sperăm că vine curentul, dar din ce am auzit la radio, pare grav. Nici clienții nu ne-au putut contacta pentru a anula rezervările, nici noi pe ei. A fost o zi pierdută, care ne-a costat 20-25.000 de euro, pentru că nici seara nu am putut deschide. O tragedie. Parcă am fi într-o țară din lumea a treia. Dacă suntem atât de competenți cum se spune, așa ceva nu ar trebui să se întâmple.”

Pe strada Alcalá, un local de kebab a rămas deschis, dar complet în beznă. Un angajat spune că luni au închis de la 12:30. „Nu am servit niciun client”. Au rămas în caz că revine curentul.

Terasele s-au umplut și oamenii au achitat cu cash sau au fost notați pe caiet/ Cititoarle de carduri nu funcționau

Pe strada Montesa, scena este diferită: în fața unei cafenele pline, oamenii beau bere afară. În interior, personalul pregătește câteva porții și sandwichuri la lumina lumânărilor. „Am sperat să revină curentul. La prânz am servit vreo 100 de mese pentru că am bucătărie pe gaz, era lumină naturală și am cumpărat lanterne. Seara am folosit lumânări.”, spune Moisés López, proprietarul Cafenelei Montesa. „Am spălat vasele manual. Avem noroc de angajați dedicați și clienți fideli. Mulți nu au avut bani cash, dar știm că vor reveni să plătească.”

În piața Felipe II, terasele erau pline. „Oamenii cautau companie, acasă nu aveau ce face”, rezumă Celia Monrós, de la Horchatería Alboraya. A dat înghețata gratuit — s-a topit și nu mai era vandabilă. A vândut horchata (o băutură răcoritoare din orz – n.r.) și răcoritoare, mulți clienți au fost serviți „pe datorie”. Curentul este esențial pentru afacere, în special pentru sistemul electronic de închidere și producția zilnică de înghețată și horchata, care durează ore.

Pierderi de 20.000 de euro din lipsa activității și distrugerea materiilor prime perisabile

În cartierul Retiro, la restaurantul O’Grelo, câțiva ospătari au așteptat în zadar revenirea curentului. La prânz au servit doar preparate reci. Proprietarul, Adolfo Escobar, estimează și el pierderi de peste 20.000 de euro: „Aveam frigidere pline cu fructe de mare, iar vitrinele s-au oprit. A trebuit să lucrăm doar cu numerar, iar unor clienți le-am făcut fișă.”

La Bar Marisquería Sanchís, tot fără lumină, un afiș anunța: „Vindem mâncare gătită la pachet. (Doar numerar)”. Cu mâncare deja preparată și frigidere pline, proprietarii Sara Baquero și José María Galván au decis să o vândă, ca oamenii din cartier să aibă ce mânca. Estimează că au pierdut vânzări de aproximativ 2.500 de euro.