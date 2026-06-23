Mulți români folosesc uleiul de măsline exclusiv pentru salate, convinși că nu poate fi încălzit și că devine periculos atunci când este folosit la gătit. Invitat în podcastul „Disputandum”, realizat de Cosmin Dragomir pentru G4Food, Cătălin Adam, fondatorul Eliada, a explicat de unde provine acest mit și până la ce temperatură poate fi folosit, în realitate, uleiul de măsline extravirgin.

„Să facem o distincție între uleiul de măsline extravirgin și uleiul de măsline rafinat. Uleiul de măsline rafinat permite prelucrare termică la temperaturi mai ridicate, se apropie de punctul de fum al uleiului de floarea-soarelui, adică de aproximativ 260 de grade”, a explicat Cătălin Adam.

Potrivit acestuia, și uleiul extravirgin poate fi utilizat pentru prepararea termică a alimentelor, contrar credinței populare.

„Cu uleiul extravirgin totuși se poate găti. Poate fi încălzit până la 200-210 grade, chiar și în tigaie. Există într-adevăr acest mit că nu se poate găti cu uleiul de măsline, dar probabil că vine din vremurile în care se folosea mai mult acel ulei de măsline sedimentat natural, de care îți spuneam, și nu filtrat, pentru că acela avea un conținut mai mare de pulpă care se ardea foarte repede și punctul de fum era mai jos, în jur de 150-160 de grade”, a explicat fondatorul Eliada.

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De unde a apărut mitul că uleiul de măsline nu trebuie încălzit

Explicația are legătură cu metodele tradiționale de producție și păstrare a uleiului. În trecut, multe uleiuri erau consumate nefiltrate, cu un conținut mai mare de particule provenite din pulpa măslinelor.

Aceste particule se ardeau mai rapid atunci când uleiul era încălzit, ceea ce a contribuit la apariția ideii că uleiul de măsline nu este potrivit pentru gătit.

În prezent, uleiurile filtrate și produse în condiții moderne au caracteristici diferite și pot fi folosite pentru numeroase preparate gătite.

Pentru ce preparate este potrivit uleiul extravirgin

Cătălin Adam spune că uleiul extravirgin poate fi folosit fără probleme pentru majoritatea preparatelor realizate în tigaie sau la cuptor.

„Un ulei corect de măsline poate fi încălzit până la 200-210 grade, ceea ce îți permite să prepari toată mâncarea de cuptor, pentru că nu se ajunge niciodată în tavă la temperatura aceea. Mergem la tigaie, poți să faci fructe de mare, poți să faci chiar și ouă. În zona de sotare funcționează foarte bine”, a precizat acesta.

Există însă o limită.

„Nu prăjiți cartofi în ulei de măsline”, a atras atenția antreprenorul, referindu-se la preparatele care necesită prăjire profundă, la temperaturi foarte ridicate și pentru perioade mai lungi.

Ce se pierde atunci când încălzim uleiul de măsline

Chiar dacă poate fi folosit la gătit, încălzirea afectează o parte dintre calitățile care fac celebru uleiul extravirgin.

„Prin încălzire îi distrugi mult din proprietățile organoleptice și din proprietățile terapeutice. Și atunci este recomandat să nu folosiți acele uleiuri pe care, în alt mod, le-ați folosi la salate, care au cu adevărat proprietăți terapeutice. Pentru gătit puteți folosi uleiuri extravirgine bune, dar din gama obișnuită”, a explicat Cătălin Adam.

Cu alte cuvinte, dacă ai acasă un ulei premium, cu arome complexe și conținut ridicat de compuși benefici, cel mai bine este să îl păstrezi pentru consumul la rece. Pentru preparatele gătite pot fi folosite variante extravirgine mai accesibile, fără ca acest lucru să afecteze rezultatul final.