În prima săptămână completă de lucru după aderarea Bulgariei la zona euro, prețurile en gros pentru majoritatea produselor alimentare de bază au crescut, potrivit datelor Comisiei de Stat pentru Burse și Piețe de Mărfuri, scrie Novinite, citat de Economedia.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Indicele prețurilor de piață, care urmărește evoluția prețurilor en gros la produsele alimentare la nivel național, a crescut cu 1,63% pe săptămână, ajungând la 2,429 puncte, comparativ cu 2,390 puncte în săptămâna precedentă. Valoarea de referință de 1,000 datează din 2005.

În rândul legumelor, dovleceii au înregistrat cea mai mare creștere, cu puțin peste 19%, ajungând la 1,43 euro pe kilogram. Roșiile au devenit, de asemenea, mai scumpe, crescând cu 8,33%, până la 1,82 euro pe kilogram. Prețurile verzei au crescut cu 6,34%, până la 0,42 euro pe kilogram, ardeii roșii cu 4,11%, până la 1,40 euro pe kilogram, iar morcovii cu puțin peste 1%, până la 0,55 euro pe kilogram.

În același timp, mai multe legume s-au ieftinit. Castraveții au înregistrat o scădere notabilă de 13,03% și sunt acum vânduți cu ridicata la 2,15 euro pe kilogram. Prețul cepei a scăzut cu 7,6%, ajungând la 0,45 euro pe kilogram, al cartofilor cu 6,46%, ajungând la 0,44 euro pe kilogram, iar al ardeilor verzi cu 6,05%, ajungând la 1,10 euro pe kilogram.

Prețurile fructelor au înregistrat, de asemenea, o creștere în general. Prețul merelor a crescut cu 8,11%, ajungând la 1,20 euro pe kilogram, al lămâilor cu 6,48%, ajungând la 1,64 euro pe kilogram, al portocalelor cu 5,17%, ajungând la 1,22 euro pe kilogram, iar al bananelor cu 4,29%, ajungând la 1,46 euro pe kilogram. Mandarinele au fost singura excepție, devenind mai ieftine cu 1,63% și comercializate la 1,21 euro pe kilogram.

În segmentul produselor lactate, brânza de vacă a crescut ușor cu 0,08%, ajungând la 6,02 euro pe kilogram, în timp ce brânza galbenă de tip „Vitosha” a scăzut cu 0,55%, ajungând la 9,37 euro pe kilogram. Iaurtul cu un conținut de grăsime de 3% sau mai mare a crescut cu 4,59% și se vinde la 0,75 euro pe recipient de 400 de grame. Laptele proaspăt a crescut cu 1,19%, ajungând la 1,19 euro pe litru, iar untul în ambalaje de 125 de grame a crescut cu 0,63%, ajungând la 1,55 euro pe bucată.

Carnea de pui congelată a înregistrat o scădere minoră de 0,4%, ajungând la 3,51 euro pe kilogram. Ouăle de mărime M s-au scumpit cu 2,45% și sunt acum comercializate cu ridicata la 0,22 euro pe bucată.

Alimentele de bază au înregistrat, de asemenea, evoluții mixte. Prețul orezului a crescut cu 1,08%, ajungând la 1,73 euro pe kilogram, în timp ce fasolea coaptă a crescut la 2,15 euro pe kilogram. Lintea s-a scumpit cu 2,6%, ajungând la 2,16 euro pe kilogram. Făina de tip 500 a crescut cu 5,44%, ajungând la 0,81 euro pe kilogram, iar uleiul de gătit a crescut ușor, cu 0,83%, ajungând la 1,70 euro pe litru. Zahărul, însă, a înregistrat o evoluție opusă, scăzând cu 1,25%, ajungând la 0,90 euro pe kilogram.