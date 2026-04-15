Gastronomia tradițională din mediul rural bănățean va fi adusă mai aproape de public duminică, între orele 11:00 și 15:00, la Muzeul Satului Bănățean, în cadrul evenimentului „Banat Brunch de primăvară”, organizat în colaborare cu Asociația My Banat, potrivit Agerpres.

Evenimentul marchează începutul sezonului cald printr-o selecție de produse, ateliere și întâlniri cu producători locali, menite să redea atmosfera satului bănățean.

„Parcul etnografic devine astfel un loc viu, aducând în jurul celor 36 de case și gospodării din muzeu exact oamenii care dau viață obiceiurilor cotidiene ale Banatului”, a declarat managerul instituției, Radu Trifan.

Programul nu urmează formatul clasic de brunch, ci propune o experiență gastronomică și culturală, cu degustări și demonstrații. Vizitatorii vor putea încerca mămăligă cu brânză friptă, miere de floarea-soarelui, sucuri naturale sau pâine tradițională cu ceapă și boia, pregătite de mici producători din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad.

Printre participanți se numără puncte gastronomice locale și artizani din mai multe localități din regiune, iar programul include tururi ghidate, ateliere de lemn, opincărit, croșetat sau prelucrarea lânii. De la ora 14:00 este programat și un atelier de făcut pâine în cuptor tradițional.

Accesul la activități este gratuit, în baza biletului de intrare la muzeu. Organizatorii își propun să atragă atenția asupra satelor din Banat și să încurajeze turismul de tip slow travel, precum și consumul de produse locale.