Primele ore ale noului an au adus confuzie și tensiuni în rândul comercianților și clienților din Plovdiv, o localitate din Bulgaria, odată cu trecerea la plata în euro. Deși bancomatele eliberează fără probleme bancnote în noua monedă, mulți vânzători recunosc că nu sunt pregătiți să lucreze cu numerar în euro și preferă în continuare leva, notează publicația 24chasa.bg.

Pe 1 ianuarie, singura tarabă deschisă în piața de pe strada „Mladejka” din Plovdiv funcționează exclusiv cu moneda veche. Neli, vânzătoarea, îi explică unui client care scoate o bancnotă de 10 euro pentru a cumpăra pere: „Nu-mi da euro, nu am cu ce să-ți dau rest. Lucrez cu leva”.

Clientul lasă bancnota lângă lădițele cu fructe, dar comercianta se plânge că nu are deloc valută europeană. „Lucrez cu leva, domnule”, repetă Neli politicos, cântărindu-i două pere în valoare de 3,70 leva. Bărbatul este nevoit să caute din nou în portofel și să scoată o bancnotă de 5 leva, iar vânzătoarea îi restituie 1,30 leva.

Dezamăgit, acesta comentează: „Tocmai speram să fac prima mea cumpărătură în euro și uite că nu s-a putut”. Neli, altfel o femeie amabilă, își cere scuze și explică situația dificilă în care se află comercianții.

„E o nebunie. Nu avem bancnote în euro și suntem nevoiți să lucrăm cu leva”

„Nu suntem pregătiți pentru acest tip de plăți. Fiica mea este casieră într-un magazin din satul Pârvenec, lângă Plovdiv. M-a sunat mai devreme: «Mamă, e groaznic! O femeie în vârstă face cumpărături azi, pe casa de marcat apare suma de 17 euro, iar ea îmi dă 17 leva și nu cedează. Cum o să ne descurcăm?»”, povestește Neli despre dificultățile din comerț.

Pe întreaga stradă „Mladejka”, aproape toate magazinele au fost închise pe 1 ianuarie. A funcționat doar un mare supermarket, unde însă tensiunea era vizibilă. Casierițele erau copleșite de situație.

„E o nebunie. Nu avem bancnote în euro și suntem nevoiți să lucrăm cu leva”, explică una dintre ele. În acel moment, o clientă întinde o bancnotă de 20 de euro și așteaptă rest în aceeași monedă. „De ce nu v-ați pregătit, se știe de mult că de la 1 ianuarie moneda de plată la noi este euro”, întreabă nemulțumită clienta. Casierița o îndrumă să adreseze întrebarea proprietarilor lanțului de supermarketuri.

O colegă deschide sertarul casei de marcat și recunoaște: „Am cel mult 20–30 de euro în casă. Pe ici, pe colo se mai găsesc câțiva eurocenți, dar nu suntem pregătiți să lucrăm cu ei astăzi”. Femeia spune că situația este dificilă, pentru că nu pot refuza clienții care vor să plătească cash în euro, iar calculele pentru a oferi restul în leva devin complicate.

Potrivit vânzătoarelor, primele săptămâni, poate chiar prima lună, vor fi extrem de dificile. În fața magazinului, mai mulți bărbați discută aprins și spun că în supermarketuri situația este totuși mai ușor de gestionat, pentru că aparatele de marcat afișează simultan sumele în leva și în euro.

„Mergeți la piață, cumpărați două kilograme de roșii și să vedeți cum vi se calculează restul la tarabă”, afirmă unul dintre ei.

Spre deosebire de magazine și piețe, bancomatele eliberează bancnote în euro. Și taximetriștii din Plovdiv lucrează deocamdată mai ales cu leva. „În noaptea de Revelion ne-am plătit doar așa. Va fi nevoie de timp ca să ne adaptăm la noua monedă”, explică unul dintre ei.