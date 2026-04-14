Clienții Lidl România au donat peste 416,7 tone de alimente în cadrul colectei organizate înaintea sărbătorilor de Paște, în parteneriat cu Federația Băncilor pentru Alimente din România. Este cea mai mare cantitate strânsă de un retailer în această ediție a campaniei, conform unui comunicat de presă transmis de Lidl.

Colecta, desfășurată între 20 și 22 martie 2026, a mobilizat clienți din întreaga țară și a confirmat un comportament constant de solidaritate. De la lansarea inițiativei, în 2019, donațiile depășesc 1.988 de tone de alimente.

Produsele colectate au fost distribuite prin 279 de organizații partenere către peste 70.300 de persoane vulnerabile, inclusiv copii, vârstnici, familii cu venituri reduse și persoane cu dizabilități.

„De sărbători, fiecare dintre noi are propriile tradiții – de la pregătirea diverselor preparate culinare specifice momentului până la mesele în familie. Ne bucurăm să vedem că, dincolo de acestea, generozitatea a devenit și ea o tradiție pentru români. Faptul că oamenii aleg, an de an, să fie alături de cei care au nevoie arată că solidaritatea face parte din cultura noastră și din modul în care alegem să ne raportăm unii la ceilalți. Le mulțumim clienților că au dus tradiția donării de produse mai departe și că, la fel ca în edițiile precedente, au ales să fie alături de comunitățile din care fac parte”, a declarat Maria Mihai.

- articolul continuă mai jos -

Campania a implicat peste 5.680 de voluntari, care au sprijinit colectarea și distribuția alimentelor. Cantitatea totală strânsă echivalează cu aproximativ 833.568 de porții de mâncare.

Cele mai mari volume au fost colectate prin Banca pentru Alimente din Roman, cu peste 71,8 tone, urmată de București, cu 58,4 tone, și Timișoara, cu 48,6 tone.

Rețeaua națională include nouă bănci regionale, în orașe precum București, Cluj-Napoca, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați. În calitate de partener fondator, Lidl România susține dezvoltarea și funcționarea acestei infrastructuri, inclusiv prin programe de reducere a risipei alimentare.

De la începutul colaborării, în 2016, compania a contribuit cu peste 5,2 milioane de euro la extinderea rețelei și a sprijinit redistribuirea a peste 3.840 de tone de produse.