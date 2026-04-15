România a obținut un nou semnal pozitiv în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, după ce sectorul agricol a primit aviz favorabil în urma evaluării realizate de Comitetul pentru Agricultură al organizației. Raportul publicat recent de OCDE confirmă că politicile agricole implementate sunt în linie cu standardele economiilor dezvoltate, notează Agerpres.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a salutat concluziile raportului și a subliniat importanța acestui pas pentru viitorul sectorului agricol românesc.

„Publicarea acestui raport reprezintă o validare a eforturilor noastre constante de a transforma agricultura românească într-un sector modern, performant şi rezilient. Avizul formal obţinut în cadrul COAG este dovada că politicile pe care le implementăm sunt pe drumul cel bun”, a declarat ministrul.

Un pas important în procesul de aderare la OCDE

Raportul intitulat „Politicile pentru viitorul agriculturii şi alimentaţiei în România” a fost elaborat de Secretariatul Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și stă la baza evaluării realizate de Comitetul pentru Agricultură (COAG). Acest comitet este unul dintre cele 25 de organisme sectoriale implicate în analizarea României în procesul de aderare la OCDE, evaluând politicile naționale în raport cu standardele internaționale.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicarea raportului vine după adoptarea avizului formal în cadrul COAG în 2025, moment care a confirmat finalizarea cu succes a procesului de evaluare în acest domeniu.

Transformări pozitive în sectorul agricol

Documentul realizat de experții OCDE evidențiază mai multe progrese importante în agricultura românească. În primul rând, raportul subliniază rolul strategic al sectorului agricol, atât pentru economia națională, cât și pentru securitatea alimentară.

De asemenea, sunt menționate progresele înregistrate în modernizarea sectorului, în special prin utilizarea fondurilor europene din cadrul Politicii Agricole Comune. Aceste investiții au contribuit la creșterea eficienței și la adaptarea fermelor la cerințele actuale ale pieței. „Vom continua să sprijinim fermierii români prin investiţii inteligente şi să consolidăm rolul României de pilon de stabilitate alimentară în regiune”, a mai declarat Florin Barbu.

Pe lângă evaluarea progreselor, raportul trasează și o serie de direcții pentru dezvoltarea viitoare a sectorului. Accentul este pus pe creșterea competitivității și pe adaptarea la noile cerințe globale, inclusiv în ceea ce privește protecția mediului și eficiența producției.

Autoritățile române au anunțat că vor continua colaborarea cu experții OCDE pentru a integra aceste recomandări în strategiile naționale pe termen mediu și lung. Obiectivul este construirea unui sector agricol capabil să răspundă provocărilor climatice și economice, dar și să susțină dezvoltarea comunităților rurale.

Evaluarea pozitivă a OCDE vine într-un moment în care agricultura este tot mai importantă în context regional și global, pe fondul crizelor alimentare și al schimbărilor climatice. Prin acest raport, România își consolidează poziția de actor relevant în domeniul securității alimentare și își întărește parcursul către integrarea în structurile economice internaționale. Astfel, validarea primită din partea OCDE nu este doar un semnal de încredere, ci și o confirmare că direcția actuală a politicilor agricole poate susține dezvoltarea durabilă a sectorului pe termen lung.