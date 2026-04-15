Ce trebuie să știi despre ciupercile de primăvară / Diferența dintre ciupercile de toamnă și cele care apar primele, imediat ce se încălzește vremea

15 apr. 2026, Articole / Reportaje
Ce trebuie să știi despre ciupercile de primăvară / Diferența dintre ciupercile de toamnă și cele care apar primele, imediat ce se încălzește vremea
FOTO: Freepik

Sezonul de cules ciuperci nu începe doar toamna, așa cum cred mulți pasionați, ci chiar din primele luni de primăvară. Specialiștii atrag însă atenția că ciupercile din această perioadă au caracteristici diferite și necesită mai multă atenție din partea celor care ies în pădure. Potrivit explicațiilor oferite de mycologul Bożena Muszyńska, primele specii de ciuperci apar încă de la începutul primăverii și pot surprinde atât prin aspect, cât și prin proprietăți, scrie Fakt. Deși sunt mai puțin cunoscute decât cele de toamnă, acestea pot avea un potențial culinar interesant.

Una dintre cele mai importante diferențe nu ține de valoarea nutritivă. Experta subliniază că, din acest punct de vedere, ciupercile de primăvară și cele de toamnă sunt relativ asemănătoare, ambele conținând compuși bioactivi, antioxidanți și minerale importante. Diferențele apar însă la nivelul texturii, gustului și mirosului. Ciupercile de toamnă sunt, în general, mai cărnoase, cu o structură fermă și un gust mai intens. În schimb, cele de primăvară sunt mai delicate, mai puțin consistente și au un parfum mai discret, care se pierde rapid. Această fragilitate le face mai greu de utilizat în bucătărie, dar nu mai puțin interesante. Unele specii, precum zbârciogii, sunt apreciate pentru gustul lor aparte și pentru faptul că pot fi umplute, având interiorul gol.

- articolul continuă mai jos -

Prudență, când sunt culese

Un alt aspect important ține de structura lor. În această perioadă domină așa-numitele ciuperci „workowe”. Printre acestea sunt zbârciogii sau ciupercile cu aspect gelatinos, precum „urechiușele” sau „ciupercile de tip jeleu”. Acestea diferă semnificativ de ciupercile clasice de toamnă, atât ca formă, cât și ca utilizare culinară.

Specialiștii recomandă prudență și atenție sporită atunci când sunt culese. Fiind mai puțin cunoscute, există riscul de confuzie între speciile comestibile și cele toxice. În plus, unele dintre aceste ciuperci își pierd rapid aroma, motiv pentru care este indicat să fie consumate cât mai curând după recoltare. De asemenea, culegătorii trebuie să țină cont de condițiile din teren. Primăvara aduce nu doar ciuperci, ci și riscuri precum insectele sau umezeala excesivă. Asta impune echipament adecvat și atenție sporită în natură.

Deși mai puțin spectaculoase decât cele de toamnă, ciupercile de primăvară oferă o experiență diferită, dar valoroasă, atât pentru pasionați, cât și pentru bucătari. Cheia rămâne însă informarea corectă și prudența, esențiale pentru o experiență sigură și reușită.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

Peste 918 milioane lei pentru ajutoarele naționale tranzitorii în agricultură / Proiectul Ministerului Agriculturii, în dezbatere publică
Aplicație pentru gravide, dezvoltată de un viitor tată: Identifică în câteva secunde produsele cu risc din supermarket
Agricultura României, validată de OCDE / Raportul confirmă alinierea la standardele economiilor dezvoltate / Barbu: Avizul obţinut este dovada că politicile sunt pe drumul cel bun
Banat Brunch de primăvară, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara / Printre participanți se numără puncte gastronomice locale și artizani din mai multe localități din regiune
ABC în bucătărie | Cum să gătești corect colțunașii congelați / Bucătarii explică metoda corectă pentru a obține o textură perfectă și a evita zdrobirea lor la fierbere