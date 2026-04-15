Sezonul de cules ciuperci nu începe doar toamna, așa cum cred mulți pasionați, ci chiar din primele luni de primăvară. Specialiștii atrag însă atenția că ciupercile din această perioadă au caracteristici diferite și necesită mai multă atenție din partea celor care ies în pădure. Potrivit explicațiilor oferite de mycologul Bożena Muszyńska, primele specii de ciuperci apar încă de la începutul primăverii și pot surprinde atât prin aspect, cât și prin proprietăți, scrie Fakt. Deși sunt mai puțin cunoscute decât cele de toamnă, acestea pot avea un potențial culinar interesant.

Una dintre cele mai importante diferențe nu ține de valoarea nutritivă. Experta subliniază că, din acest punct de vedere, ciupercile de primăvară și cele de toamnă sunt relativ asemănătoare, ambele conținând compuși bioactivi, antioxidanți și minerale importante. Diferențele apar însă la nivelul texturii, gustului și mirosului. Ciupercile de toamnă sunt, în general, mai cărnoase, cu o structură fermă și un gust mai intens. În schimb, cele de primăvară sunt mai delicate, mai puțin consistente și au un parfum mai discret, care se pierde rapid. Această fragilitate le face mai greu de utilizat în bucătărie, dar nu mai puțin interesante. Unele specii, precum zbârciogii, sunt apreciate pentru gustul lor aparte și pentru faptul că pot fi umplute, având interiorul gol.

Prudență, când sunt culese

Un alt aspect important ține de structura lor. În această perioadă domină așa-numitele ciuperci „workowe”. Printre acestea sunt zbârciogii sau ciupercile cu aspect gelatinos, precum „urechiușele” sau „ciupercile de tip jeleu”. Acestea diferă semnificativ de ciupercile clasice de toamnă, atât ca formă, cât și ca utilizare culinară.

Specialiștii recomandă prudență și atenție sporită atunci când sunt culese. Fiind mai puțin cunoscute, există riscul de confuzie între speciile comestibile și cele toxice. În plus, unele dintre aceste ciuperci își pierd rapid aroma, motiv pentru care este indicat să fie consumate cât mai curând după recoltare. De asemenea, culegătorii trebuie să țină cont de condițiile din teren. Primăvara aduce nu doar ciuperci, ci și riscuri precum insectele sau umezeala excesivă. Asta impune echipament adecvat și atenție sporită în natură.

Deși mai puțin spectaculoase decât cele de toamnă, ciupercile de primăvară oferă o experiență diferită, dar valoroasă, atât pentru pasionați, cât și pentru bucătari. Cheia rămâne însă informarea corectă și prudența, esențiale pentru o experiență sigură și reușită.