Creșterea furturilor de ciocolată din magazinele din Marea Britanie este strâns legată de comerțul ilegal cu țigări și țigări electronice, susțin comercianții, citați de BBC. Produsele furate ajung să fie revândute în magazine improvizate și mini-marketuri de pe străzile comerciale, alături de cantități mari de tutun ilegal, scrie G4Media.

Reprezentanții Association of Convenience Stores (ACS) avertizează că acest fenomen afectează direct comerțul legitim și siguranța spațiilor comerciale. „Se întâmplă la vedere, pe străzile comerciale”, a declarat Edward Woodall, director executiv al organizației, subliniind frustrarea comercianților în lipsa unor măsuri ferme.

Potrivit acestora, magazinele ilegale funcționează adesea temporar, cu vitrine acoperite, și vând produse furate sau de contrabandă la prețuri mult sub cele legale. Comercianții spun că diferențele de preț sunt imposibil de concurat: tutunul vândut ilegal poate costa de câteva ori mai puțin decât produsele taxate.

Paul Cheema, proprietarul unui lanț de magazine din Coventry, afirmă că impactul asupra afacerilor este sever. „Acum nu mai vindem aproape deloc produse din tutun”, a spus acesta, explicând că mulți clienți aleg variantele ilegale mult mai ieftine. În plus, el atrage atenția asupra efectelor sociale: părinți din comunitate s-au plâns că minorii pot cumpăra țigări la bucată, la prețuri foarte mici.

Autoritățile locale recunosc amploarea fenomenului și spun că nu este o problemă izolată. Consiliul local din Coventry a declarat că se confruntă cu „o provocare tot mai mare”, în condițiile unor resurse limitate și ale unui număr ridicat de magazine investigate.

La nivel național, reprezentanții Chartered Trading Standards Institute atrag atenția că serviciile de control comercial au pierdut până la jumătate din finanțare în ultimul deceniu, în timp ce rețelele infracționale au acces la stocuri „vaste și aparent inepuizabile” de produse ilegale.

Guvernul britanic susține că pregătește măsuri mai dure pentru combaterea fenomenului, inclusiv amenzi aplicate pe loc și un sistem de licențiere pentru comercianți. Planul este susținut de un buget anual de 30 de milioane de lire sterline, destinat combaterii vânzărilor ilegale de tutun și țigări electronice, în special către minori.

Datele furnizate de National Police Chiefs’ Council arată amploarea intervențiilor recente: peste 2.700 de locații verificate, 924 de arestări și milioane de produse ilegale confiscate, inclusiv țigări, tutun și dispozitive electronice.

Comercianții cer intervenții mai rapide și coordonate, avertizând că, în lipsa acestora, rețelele ilegale continuă să se extindă, afectând atât economia locală, cât și siguranța comunităților.