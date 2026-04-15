Roiuri formate din zeci de mii de albine au invadat un centru comercial și mai multe clădiri din orașul israelian Netivot. Acestea au provocat panică în rândul clienților și trecătorilor.
Potrivit informațiilor transmise de MEDIAFAX, albinele s-au așezat pe clădiri și pe mașinile din parcare. Situația a determinat autoritățile să închidă complexul comercial și să solicite intervenția echipelor de urgență.
Roiurile nu s-au limitat doar la zona centrului comercial. Insectele au fost observate și în alte părți ale orașului, inclusiv pe balcoane și acoperișuri.
În acest context, autoritățile au transmis un avertisment pentru populație, recomandând locuitorilor să evite zonele în care au fost semnalate albinele și să păstreze distanța față de acestea până la finalizarea intervenției.
