Lanțul german de retail Lidl a început construcția primului său pub, un proiect neobișnuit pentru companie, care marchează intrarea pe o piață complet nouă. Localul ar urma să fie deschis în această vară, potrivit Mediafax.

Pubul va fi amplasat lângă unul dintre magazinele Lidl din Dundonald, suburbie a orașului Belfast, și va avea o capacitate de aproximativ 60 de locuri, pe o suprafață de 60 de metri pătrați. Spațiul va include și un magazin de băuturi, unde clienții vor putea cumpăra vinuri, bere, cidru și băuturi spirtoase din oferta retailerului.

Decizia vine pe fondul cererii locale și al creșterii populației în zonă. Reprezentanții companiei, citați de CNN, spun că proiectul răspunde unei nevoi reale din comunitate. „Dundonald este un oraș în plină dezvoltare, care a înregistrat o creștere a populației de peste 20% în ultimii ani, ceea ce a dus la o cerere mai mare pentru un pub în localitate”, a declarat Gordon Cruikshanks, director regional pentru Irlanda de Nord.

Conceptul unui bar atașat direct unui supermarket este considerat o noutate în retail și ar putea deschide drumul unor modele similare în viitor, în care experiența de consum este integrată cu vânzarea de produse.

Proiectul a fost însă blocat mai bine de un an din cauza unor contestații în justiție. În ianuarie 2025, Înalta Curte din Irlanda de Nord a respins apelul depus de un comerciant rival, care susținea că spațiul nu este potrivit pentru obținerea unei licențe și că nu ar avea suficienți clienți.

Judecătorul a arătat că ideea nu este interzisă de lege, chiar dacă reprezintă o dezvoltare nouă. Legislația locală limitează acordarea de noi licențe pentru vânzarea alcoolului dacă există deja suficiente unități în zonă, dar permite transferul unei licențe existente de la un spațiu similar, mecanism folosit de Lidl în acest caz.

Proiectul indică o schimbare de strategie pentru retailer, care testează un model ce combină vânzarea clasică cu consumul pe loc. Dacă va funcționa, ar putea deveni un precedent pentru alte piețe.