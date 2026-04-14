Nu există o formulă magică, însă anumite obiceiuri zilnice sunt mai asociate cu o viață lungă decât altele. Modul în care îmbătrânim nu depinde doar de genetică, ci și de epigenetică, adică de felul în care stilul nostru de viață influențează genele moștenite, scrie ABC.

În acest context, nutriționistul sportiv Saúl Sánchez explică într-un videoclip care sunt cele cinci lucruri care contribuie cel mai mult la îngrășare, conform dovezilor științifice.

Băuturile răcoritoare zaharoase

Acestea furnizează aproximativ 200 de calorii per unitate și aproape niciun nutrient.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), consumul frecvent de băuturi cu zahăr adăugat este asociat cu un risc crescut de obezitate, atât la copii, cât și la adulți. Studiile arată că înlocuirea lor cu apă sau băuturi fără zahăr poate reduce semnificativ acumularea de grăsime corporală.

Lipsa somnului

Somnul insuficient poate duce la consumul a aproximativ 400 de calorii în plus pe zi.

Cercetările realizate de University of Chicago și Harvard Medical School arată că lipsa somnului:

crește grelina (hormonul foamei),

scade leptina (hormonul sațietății),

ceea ce favorizează mâncatul în exces și creșterea în greutate, chiar fără schimbări majore în dietă.

Somnul este un proces vital pentru sănătate, la fel de important ca respirația sau alimentația.

Alimentele ultraprocesate

Consumul regulat poate adăuga până la 600 de calorii în plus pe zi.

Conform Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și clasificării NOVA, aceste produse, bogate în grăsimi trans, zaharuri și aditivi, sunt asociate cu:

creșterea indicelui de masă corporală,

acumularea de grăsime abdominală.

Sedentarismul

Lipsa activității fizice poate reduce consumul energetic cu până la 700 de calorii pe zi.

În plus, duce la:

scăderea masei musculare,

reducerea sensibilității la insulină,

factori direct legați de obezitate.

Sedentarismul este responsabil pentru aproximativ 6–9% din decesele premature la nivel global, adică între 3,2 și 5,3 milioane de decese anual, fiind al patrulea factor de risc pentru mortalitate.

Alcoolul (locul 1)

Consumul de alcool poate aduce peste 1.000 de calorii „goale” și:

dereglează hormonii apetitului,

favorizează acumularea de grăsime viscerală (cea mai periculoasă pentru sănătate).

Conform Mayo Clinic și European Society of Cardiology, acest tip de grăsime este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare.

La nivel global, consumul de alcool provoacă între 2,6 și 3 milioane de decese anual (aproape 5% din total), incluzând boli cronice, accidente și violență. În Spania, se estimează aproximativ 19.000 de decese pe an.

Nu contează un singur factor contează, ci combinația obiceiurilor zilnice. Micile alegeri repetate în timp sunt cele care determină cu adevărat evoluția greutății și a sănătății.