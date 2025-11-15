Scorțișoara, un ingredient prezent în deserturi, băuturi și excelent în combinație cu mărul, are beneficii importante pentru creier. Cercetările arată că poate susține funcțiile cognitive și poate combate anumite bacterii. Totuși, specialiștii avertizează că un consum excesiv poate deveni toxic, arată NY Post.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Studiile indică faptul că poate îmbunătăți memoria și învățarea. Efectele sunt atribuite antioxidanților și compușilor antiinflamatori. Unele analize sugerează chiar un rol în reducerea acumulării de proteine implicate în declinul cognitiv. Aceste mecanisme pot proteja neuronii și pot susține funcțiile mentale.

Beneficii multiple, inclusiv pentru diabetici

Scorțișoara conține cinnamaldehidă, un compus responsabil pentru puternicele efecte antimicrobiene. Cercetările arată că poate încetini sau chiar opri dezvoltarea unor bacterii comune, datorită acestui compus. Printre ele se numără tipurile asociate cu infecții frecvente, inclusiv E. coli și Candida. În unele experimente, scorțișoara a îmbunătățit și eficiența anumitor antibiotice, dar impactul ei depinde însă de context și de concentrație.

Condimentul aduce fier, fibre, calciu și mangan și se folosește în multe preparate, de la prăjituri la ceaiuri aromate. Este accesibil, ușor de inclus în alimentație și poate completa diete variate. Mulți specialiști îl recomandă ca parte a unei alimentații echilibrate.

Anumite cercetări arată că scorțișoara poate ajuta la reducerea glicemiei. Efectul se explică printr-o posibilă îmbunătățire a sensibilității la insulină. Există studii care sugerează și scăderea colesterolului și a trigliceridelor, dar aceste rezultate nu sunt uniforme. Persoanele cu diabet trebuie să discute cu medicul înainte de a crește consumul.

Riscuri ascunse și toxicitate

Consumul prea mare poate fi periculos, deoarece scorțișoara conține cumarină. Această substanță poate afecta grav ficatul dacă este consumată în exces. Tipul cu nivel redus de cumarină este scorțișoara Ceylon, cunoscută drept scorțișoara „adevărată”, însă aceasta este mai scumpă. Mulți producători folosesc cassia, care are un conținut ridicat de cumarină. Din acest motiv, autoritățile au interzis folosirea cumarinei pure ca aditiv alimentar. Prezența naturală din condimente rămâne acceptată.

Consumul mare de scorțișoară poate provoca și alte probleme. Printre ele se află scăderi accentuate de glicemie, tulburări digestive și leziuni bucale. Organizațiile americane recomandă să nu se depășească jumătate de linguriță pe zi, o cantitate care oferă beneficii și reduce riscurile.

Scorțișoara rămâne un ingredient valoros, un condiment versatil, apreciat și ușor de folosit. Beneficiile sunt reale, dar trebuie integrate moderat în alimentație. O doză mică poate susține sănătatea, însă excesul poate provoca probleme serioase.