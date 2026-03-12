Locuitorii din Valea Almăjului sunt invitați să devină fondatorii Băncii Comunitare de Semințe cu Tradiție. Este un proiect dedicat conservării soiurilor locale de legume și revitalizării grădinăritului tradițional, conform radioreșița.ro

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 martie, de la ora 11:00, la Muzeul Sătesc „Almăjul – Vatră Strămoșească” și îi invită pe almăjeni să participe la un schimb de semințe tradiționale și discuții despre grădinărit ecologic și permacultură.

Inițiativa urmărește să adune semințele vechi păstrate în gospodăriile din zonă și să creeze o rețea comunitară prin care aceste soiuri autentice să fie conservate și transmise mai departe.

Schimb de semințe tradiționale între almăjeni

Evenimentul va include un schimb de semințe tradiționale, la care sunt așteptați atât cei care au păstrat semințe din generație în generație, cât și cei care doresc să înceapă să cultive legume cu gustul de altădată.

Participanții vor avea ocazia:

să schimbe semințe tradiționale între ei

să primească semințe gratuite pentru a începe propria grădină

să afle cum pot fi păstrate și multiplicate semințele locale

Scopul proiectului este readucerea în grădini a soiurilor autentice, adaptate condițiilor locale și apreciate pentru gustul lor natural.

Discuții despre grădinărit ecologic și permacultură

Pe lângă schimbul de semințe, întâlnirea va include discuții despre grădinăritul ecologic și permacultură, metode prin care pot fi cultivate legume sănătoase fără utilizarea pesticidelor sau a îngrășămintelor chimice.

Participanții vor afla:

cum pot combina plantele în straturi pentru o grădină sănătoasă

cum pot cultiva legume fără pesticide

cum poate fi organizată o grădină productivă chiar și cu timp limitat

Permacultura este o abordare modernă care pune accent pe echilibrul natural al ecosistemului și reducerea intervenției umane, oferind soluții sustenabile pentru agricultură la scară mică.

Dorul de gustul legumelor de odinioară

Inițiativa Băncii Comunitare de Semințe cu Tradiție a pornit din dorința de a recupera gusturile autentice ale legumelor din grădinile de altădată, spune Nicoleta Busa.

„Ideea acestui proiect a încolțit din dorul de gustul legumelor de odinioară, din grădina străbunicii mele. După aproape 20 de ani în care am mâncat roșii din magazin sau chiar de la sat, dar fără gustul pe care mi-l aminteam, am decis că primăvara îmi voi face timp să vin la sat și să îmi cultiv propriile roșii cu gustul de altădată. Totuși, aveam nevoie de o soluție care să nu mă țină legată permanent de grădină. Așa am descoperit permacultura, o metodă prin care pot cultiva roșii cu gust și pot avea o grădină productivă chiar dacă uneori lipsesc săptămâni întregi. Astăzi, prin BUNETI, venim în sprijinul persoanelor din mediul rural cu servicii de suport pentru o viață decentă la sat, dar și cu sprijin pentru reorganizarea grădinilor și cultivarea propriei hrane în condiții organice. Cred că viitorul depinde de reciclare, că poate fi fără chimicale și că poate avea sens aici, la sat.”

Participarea la eveniment este gratuită și deschisă tuturor celor interesați de grădinărit, tradiții și viața comunitară.

Partenerii inițiativei din Valea Almăjului

Proiectul este realizat cu sprijinul unor parteneri locali care promovează tradițiile și resursele zonei.

Printre aceștia se numără Sănătate din Almăj, producător care valorifică resursele naturale ale zonei prin dulcețuri, siropuri și ceaiuri naturale realizate fără conservanți, inspirate din tradițiile locale.

Evenimentul este găzduit de Muzeul Sătesc „Almăjul – Vatră Strămoșească”, un spațiu dedicat păstrării memoriei și identității culturale a Țării Almăjului.

Inițiativa este susținută și de ValeaAlmajului.ro, o platformă care promovează turismul, cultura și experiențele autentice din această zonă a Banatului.

Despre Asociația BUNETI

Asociația BUNETI este o inițiativă socială din județul Caraș-Severin dedicată îmbunătățirii vieții persoanelor vârstnice din Dalboșeț, Lăpușnicu Mare și Bozovici.

Proiectul oferă sprijin practic la domiciliu, servicii de întreținere a locuințelor și grădinilor, activități de socializare și ateliere intergeneraționale. În același timp, promovează grădinăritul ecologic, valorile tradiționale și implicarea comunității prin voluntariat, contribuind la reconectarea generațiilor din mediul rural.