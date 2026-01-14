Mai e circa o lună până când să înceapă pregătirea grădinilor pentru viitoarele fructe și legume, iar în contextul crizei generale a prețurilor peste tot oamenii sunt încurajați să își cultive singuri pe cât posibil legume și zarzavaturi.

În Marea Britanie, unde clima a fost în ultimii ani în schimbare și se apropie tot mai mult de cea continentală, organizația non profit Royal Horticultural Society îndeamnă și ajută oamenii să facă asta, chiar dacă nu au mari cunoștințe de grădinărit.

Într-o postare pe rețelele sociale, organizația, bazată pe voluntariat, oferă câteva idei și indicații despre ce și cum se poate cultiva în spațiile restrânse.

Soiuri pitice sau compacte dar și adaptate la climă

De exemplu, cine are spațiu exterior limitat poate opta pentru soiuri pitice — precum ardeii iuți de masă, vinete mici și compacte, castraveți în ghivece suspendate și viță de vie înaltă de 50 cm. Sunt alegeri practice, care oferă și un efect decorativ imediat, dincolo de utilitatea în sine.

O altă plantă aflată pe val pentru culturile în spații mici sunt coacăzele negre. Fiind un „superfruct” bogat în vitamine și minerale, coacăzele negre tind chiar să detroneze afinele, care au o producție mai redusă și necesită sol mai acid.

În ceea ce privește roșiile, RHS recomandă soiurile Shirley și Sungold, pentru tipurile de climă mai însorită, sau Buffalosun, Burlesque și Nagina pentru zonele cu umiditate mai mare, mai rezistente la mană.