VIDEO | Fermierii de la Lungulețu, către ministrul Florin Barbu: „Scrieți, dom’le, că nu ne luați banii! Apa e de la Dumnezeu și nu trebuie plătită!”/ În acest timp, Administrația Apele Române anunță, printr-un comunicat, că a deblocat situația

După mai multe zile de tensiuni în comuna Lungulețu, fermierii care utilizează apa din râul Dâmbovița pentru irigații au primit asigurări că își vor putea continua activitatea. În urma dialogului dintre Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și reprezentanți ai autorităților locale, s-au stabilit măsuri pentru intrarea în legalitate a captărilor. Fermierii vor putea folosi în continuare apa, cu condiția încheierii unui contract cu ANAR până la 15 septembrie, în baza unei liste întocmite de primărie.

„Situaţia de la Lunguleţu s-a rezolvat. A existat un dialog între reprezentanţii Apelor Române şi fermierii de acolo. S-au stabilit mai multe principii acceptate de ambele părţi. Oamenii vor putea să-şi irige în continuare culturile”, a declarat Sorin Lucaci, directorul general ANAR.

”Nu mai vrem vrăjeli politice! Asta-i bla bla! Scrieți, dom’le, că nu ne luați bani!”

Deși autoritățile au anunțat rezolvarea crizei, atmosfera în Lungulețu a fost departe de una relaxată. Într-o întâlnire tensionată cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, fermierii și localnicii și-au exprimat frustrările și neîncrederea față de soluțiile promise.

„Nu sunt minciuni, doamnă. Nu vă iau banii”, a încercat ministrul să calmeze spiritele. Însă reacțiile au fost virulente: „Nu mai vrem vrăjeli politice!”, a spus o localnică.

„Dați în scris la primărie că nu se plătește apa! Să nu încercați aici cu lugu-lugu! Asta-i bla bla! Scrieți, dom’le, că nu ne luați bani, nu fiți parșiv!”, a intervenit un bărbat revoltat.

Ministrul: „Trebuie să fim civilizați. Găsim o soluție”

Ministrul a subliniat că nu s-a pus niciodată problema ca fermierii să fie taxați ilegal pentru apă și că statul face eforturi pentru un sistem coerent. „Oameni buni, în sistemul de irigații național, lucrurile au fost reglate. Acum, foarte multe persoane de aici sunteți persoane fizice. O să găsim o soluție corectă, nu trebuie să înjurăm”, a spus Florin Barbu.

Însă reacțiile nu s-au potolit:„Apa e de la Dumnezeu și nu trebuie plătită!”

„Subvenția e tot de la noi. Noi n-avem de ce să plătim apa, că e de la Dumnezeu”, au replicat oamenii.

Unul dintre protestatari a spus tranșant:„Nu ne dați, că pe urmă ne luați mai mult. N-avem nevoie de banii dvs. Voi, ăștia de la PSD, v-ați vândut. De-asta ați ajuns la 10%!”

În fața valului de nemulțumire, ministrul a încercat să mențină dialogul:„Găsim soluție să o rezolvăm, că de asta am venit. Am fost ieri la Bruxelles. Am discutat…”

Ce spune Administrația Națională „Apele Române”

Administrația Națională „Apele Române” a confirmat în comunicatul de presă, că până la 15 septembrie se va întocmi o listă cu toți utilizatorii de apă pentru irigații, urmând ca aceștia să semneze un contract-cadru, în care vor fi prevăzute condițiile tehnice, programul de furnizare și tarifele. Reprezentanții ANAR susțin că prețurile nu sunt mari și „nu vor afecta viabilitatea economică” a exploatațiilor agricole.

Totodată, autoritățile vor colabora pentru stabilirea unui mecanism național clar de reglementare a utilizărilor de apă pentru irigații, care să asigure echilibrul între nevoile agricole și alimentarea cu apă potabilă a populației.

Conform acordului, fermierii vor putea utiliza în continuare apa din râul Dâmbovița pentru irigații, cu condiția semnării unui contract legal cu Administrația Națională „Apele Române”. Până pe 15 septembrie, va fi întocmită o listă cu toți beneficiarii interesați, iar contractul-cadru va include condițiile tehnice, programul de furnizare și tarifele pentru utilizarea apei.

„Prețurile nu sunt deloc mari și nu vor afecta viabilitatea economică a activității agricole din zonă”, a subliniat Lucaci, menționând că soluția a fost discutată inclusiv cu ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu.

UPDATE ora 14.15:

Apa Nova București a publicat o declarație de presă cu privire la acest subiect, menținând că nu e implicată sub nicio formă în scandalul apei de la Lungulețu.

„În data 1 iulie 2025, Apa Nova Bucureşti a solicitat către Administraţia Bazinală Argeş-Vedea asigurarea necesarului de debit pe râul Dâmboviţa de 5 mc/s, prin suplimentarea cu 0,5 mc/s, transmite Agerpres. Această intervenţie a fost realizată ca urmare a constatării diminuării cantităţii de apă brută necesară producerii de apă potabilă. Apele Române a răspuns pozitiv solicitării, efectuând manevrele necesare.

Precizăm că debitele necesare de pe râurile Argeş şi Dâmboviţa sunt stabilite în baza contractului existent între Apele Române şi Apa Nova Bucureşti.

Suplimentarea debitelor apare strict ocazional, în special în sezonul cald, din cauza reducerii debitelor cursurilor de apă şi a cererii ridicate de apă potabilă a locuitorilor din Bucureşti şi din comunele limitrofe. În alte situaţii, astfel de cereri apar ca urmare a unor factori, precum încărcarea cu alge cauzată de temperaturile ridicate sau fenomene specifice sezonului rece.

Apa Nova Bucureşti declină orice implicare în acţiunile de control realizate de către Apele Române în comuna Lunguleţu, responsabilitatea companiei noastre limitându-se strict la monitorizarea calităţii apei brute destinate potabilizării”, se arată în declarația de presă.

Știre inițială

Un nou protest este anunțat joi, 17 iulie, încă de la ora 08:00, în fața Primăriei Lungulețu. Anunțul a fost făcut pe pagina „Bazinul Legumicol Comuna Lungulețu” de pe Facebook. Fermierii cer acces la apă pentru irigații și denunță ceea ce numesc „abuzuri ale Apelor Române”. Ministrul Florin Barbu este în drum spre localitate, pentru a găsi soluții la fața locului.

„Dragi locuitori ai comunei Lungulețu și din regiunile învecinate care se confruntă cu probleme legate de irigații, vă chemăm să ni vă alăturați! Trebuie să arătăm că nu renunțăm la dreptul nostru fundamental de a folosi apa pentru a ne uda pământurile!”, se arată în mesajul publicat online.

Scandalul a început miercuri, 16 iulie, când zeci de fermieri s-au adunat în fața Primăriei Lungulețu. Motivul: un localnic ar fi fost ridicat de poliție după ce a fost prins irigându-și cultura din râul Dâmbovița. Mesajele postate pe Facebook au inflamat comunitatea.

„Un abuz incredibil a avut loc în Lungulețu! Un om al locului, care își uda varza din Dâmbovița, a fost luat cu mașina poliției la directiva Apelor Române! Nu putem tolera așa ceva!”, scrie în anunțul publicat pe rețelele sociale.

Tonul postărilor este vehement: „Români, apa e viață! Este sângele care pulsează în venele pământului nostru strămoșesc, un dar divin, izvorât din inima României. Nu e proprietatea nimănui, ci a noastră, a tuturor!”.

Apele Române vorbesc despre pericol pentru București

Reprezentanții Apelor Române acuză fermierii de furt de apă, afirmând că situația pune în pericol alimentarea Capitalei, scrie Adevărul.

„Avem o acțiune de control vizavi de furtul acesta de apă al oamenilor care iau direct din râul Dâmbovița. La noi singurul beneficiar de pe Dâmbovița este Apa Nova”, a declarat Bogdan Gorunescu, director tehnic la Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea, pentru Adevărul.

Potrivit acestuia, debitul furnizat către Apa Nova a început să scadă inexplicabil. „Probabil au fost deranjați de faptul că ne-am dus în control, dar noi nu mai putem să asigurăm apă la populația din București. Adică nu ne jucăm”, a subliniat Gorunescu.

În timpul controalelor, inspectorii au găsit numeroase motopompe care alimentau ilegal din râu. Situația a degenerat, iar echipele de control, însoțite de polițiști, au fost blocate de protestatari. Jandarmeria a intervenit pentru a calma spiritele.

Fermierii spun că nu știau de interdicții

Ziare.com citează declarația fiului unui agricultor implicat în incident: „Tatăl meu este la Primărie, cu oamenii. Din câte am înțeles, lumea este revoltată că nu știa că nu trebuie să irige din Dâmbovița. Nu a fost încătușat, dar este toată lumea acolo să vadă ce se petrece”, a spus Niculae Andreiaș.

Fermierii susțin că irigă din Dâmbovița „de când se știu” și nu înțeleg de ce acum sunt considerați infractori. „Apa care ne-a hrănit strămoșii e un bun comun, nu al statului”, se arată în mesajele publicate online.

Pentru azi, 17 iulie, a fost solicitată autorizarea unui protest în fața Primăriei Lungulețu, confirmă reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Dâmbovița.

Pe termen lung, Apele Române susțin că fermierii trebuie să foreze puțuri autorizate, deoarece utilizarea apei din râuri este interzisă, chiar și cu autorizație. În plus, autoritatea ia în calcul acțiuni legale împotriva celor care s-au alimentat ilegal.

Problema nu este izolată. În multe zone agricole din țară, fermierii folosesc apa din râuri fără documente, iar legislația, deși clară, nu a fost aplicată strict până acum. Specialiștii avertizează că, odată cu proiectele finanțate din fonduri europene, condiționarea respectării acestor reguli va deveni obligatorie.