Puține „trucuri” de slăbit au rezistat atât de bine în timp precum celebra apă caldă cu lămâie băută dimineața. Pentru multe persoane a devenit aproape un ritual obligatoriu: dacă vrei să slăbești, să „detoxifici” organismul sau să îți pornești metabolismul, începi ziua cu apă caldă și lămâie. Dar cât este realitate și cât este marketing în jurul acestei idei?

Adevărul este undeva la mijloc. Apa cu lămâie nu topește grăsimea și nu accelerează miraculos metabolismul, însă poate avea câteva efecte indirecte care ajută unele persoane în procesul de slăbire.

În primul rând, orice lichid consumat dimineața, mai puțin cafeaua și alcoolul, firește, care deshidratează, după orele de somn contribuie la hidratare. Iar hidratarea corectă influențează apetitul, digestia și nivelul de energie. Multe persoane confundă setea cu foamea și ajung să mănânce mai mult decât au nevoie. În acest sens, simplul fapt că bei apă dimineața poate fi util.

Deci, ajutorul vine pe partea de hidratare, dar nici gând ca acea lămâie ar șterge grăsimea de pe organe întocmai ca un celebru detergent de vase.

- articolul continuă mai jos -

Faptul că lichidul este cald are și el un efect interesant. Lichidele calde relaxează musculatura digestivă și pot stimula ușor motilitatea intestinală, motiv pentru care multe persoane simt că digestia „pornește” mai bine după ce beau ceva cald. Dar aici vorbim mai degrabă despre confort digestiv și rutină decât despre ardere de grăsime.

Același efect de ajutor la evacuarea scaunului îl putem avea și de la cafea, care stimulează peristaltismul, dar care este și călduță și ajută și prin acest efect termic.

Există și ideea că băuturile calde „accelerează metabolismul”. În realitate, corpul consumă o cantitate foarte mică de energie pentru a procesa băuturile sau alimentele, fenomen numit termogeneză. Cu cât un aliment este mai lichid, fără grăsimi sau proteine, consumul de a-l metaboliza este minim de către corp. Însă diferența este prea mică pentru a produce o slăbire vizibilă. Nu apa caldă în sine ne slăbește.

La fel stau lucrurile și cu lămâia sau oțetul. Aceste alimente acide au devenit foarte populare în social media și sunt prezentate frecvent ca „topitoare de grăsime”. Ce spune însă știința?

Unele studii arată că oțetul poate încetini ușor golirea gastrică și poate reduce creșterea glicemiei după masă. Cu alte cuvinte, anumite persoane pot simți mai multă sațietate și un control mai bun al apetitului. Există și cercetări mici care sugerează un efect modest asupra greutății corporale, însă vorbim de diferențe reduse, nu de transformări spectaculoase.

În plus de asta, gândiți-vă cam câte pastile cu suplimente ar trebui să luăm zi de zi. Nu putem să luăm pumni întregi de pastile zilnic, pentru toată viața.

În cazul lămâii, beneficiile vin mai ales din aportul de vitamina C și din faptul că încurajează consumul de apă. Nu există dovezi că aciditatea ei „arde” grăsimea. Chiar dacă e foarte plastic să ne gândim cum lămâia este astringentă și ia grăsimea de pe farfurii, ca fix așa să se întâmple și cu grăsimea depusă în interiorul nostru. În plus de asta, gândiți-vă că atunci când vitamina C este recomandată împotriva răcelii ni se propun doze de 1 gram pe zi, enorme față de câtă vitamina C conține o lămâie (de vreo 100 ori mai puțin, având în vedere că în apa cu lămâie noi punem de obicei câteva felii de lămâie).

De altfel, corpul nostru are mecanisme foarte stricte de reglare a acidității interne. Nu devenim „mai alcalini” sau „mai acizi” în funcție de un pahar de apă cu lămâie, așa cum circulă adesea online.

Corpul are mecanisme prin care își menține pH-ul fiziologic. Nu îl putem influența bând o cană cu apă cu lămâie, fie ea și zilnic.

Adevărata pierdere de grăsime se întâmplă atunci când organismul consumă mai multă energie decât primește pe termen lung. Când facem deficit caloric, când are nevoie de energie și noi nu i-o dăm din mâncare. Nu există un aliment care să dizolve grăsimea. În schimb, există alimente care ne ajută indirect să controlăm mai bine apetitul și aportul caloric.

Proteinele sunt probabil cele mai importante aici, pentru că oferă sațietate bună și susțin masa musculară. Legumele și fibrele ajută digestia și reduc tendința de a mânca excesiv. Grăsimile bune, din pește, nuci sau ulei de măsline, susțin echilibrul hormonal și mențin senzația de sațietate mai mult timp.

Pe de altă parte, zahărul din mâncare și băuturi, produsele ultraprocesate și mesele foarte haotice destabilizează apetitul și fac slăbitul mult mai dificil.

Atunci când nu ai un program fix de mese ai senzația de foame continuă. Când tu nu ți-ai învățat corpul că o să primească nutrienți cu regularitate, suficienți și diverși, atunci te vei afla probabil într-o stare de căutare de mâncare și foame continuă.

Poate cea mai mare problemă a „apei cu lămâie pentru slăbit” este că ne face să căutăm soluții simple pentru un proces care, în realitate, este construit din multe obiceiuri mici. Dacă apa caldă cu lămâie te ajută să te hidratezi mai bine și să îți începi dimineața mai organizat, atunci poate fi un obicei bun. Dar nu ea produce slăbirea, este nevoie de mult mai mult de atât pentru a porni și a susține acest proces de pierdere în greutate.

În final, grăsimea corporală nu se topește de la un ingredient special, ci din consecvență: alimentație echilibrată, somn bun, mișcare și un aport caloric adaptat nevoilor reale ale corpului și, musai, din atingerea deficitului caloric.

Pentru că metabolismul nu funcționează pe magie, ci pe biologie.