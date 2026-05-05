Industria globală a tonului traversează o perioadă dificilă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, care generează blocaje logistice, creșteri accelerate ale costurilor și perturbări majore în activitatea flotelor de pescuit. Avertismentul a venit din partea industriei spaniole, una dintre cele mai importante la nivel mondial, chiar de Ziua Mondială a Tonului.

Reprezentanții sectorului atrag atenția că războiul a declanșat o criză în lanț, afectând atât capturile, cât și procesarea și comerțul internațional cu ton, specie care generează aproximativ 20% din veniturile globale din pescuit.

Prețul motorinei s-a dublat!

Una dintre cele mai mari probleme este explozia costurilor cu combustibilul. Potrivit lui Julio Morón, directorul general al Organizației Producătorilor Asociați de Nave Mari de Ton Congelatoare (OPAGAC), motorina s-a scumpit semnificativ, iar în unele cazuri prețul s-a dublat.

„Unele companii iau în calcul să țină navele în port, deoarece costurile nu mai sunt justificate”, a explicat acesta, conform efeagro.com

Flotele din Oceanul Indian și Pacific sunt printre cele mai afectate: multe nave petrec mai mult timp în port sau își reduc activitatea din cauza dificultăților de aprovizionare. La începutul conflictului au existat și probleme cu schimbarea echipajelor, ulterior rezolvate parțial prin rute alternative, mai ales prin statele din Golful Persic, însă la costuri mai ridicate.

Spania, al doilea producător mondial de ton!

Spania este un jucător-cheie în sector: este al doilea producător mondial de ton conservat (după Thailanda) și lider european în capturi. Industria tonului tropical – destinată în principal conservelor – asigură circa 7.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană, dintre care 4.000 pe nave spaniole.

În 2025, tonul conservat ar urma să genereze venituri de aproximativ 1,767 miliarde de euro, o componentă majoră din industria de procesare a peștelui din Spania.

Totuși, tensiunile geopolitice și posibilele acorduri comerciale ale Uniunea Europeană cu state precum Indonezia sau Thailanda ar putea adăuga presiuni suplimentare asupra sectorului, în special pentru produsele semifabricate din ton.

Cum s-au modificat rutele comerciale

Problemele nu se opresc la nivelul capturilor. Exportatorii de conserve de ton se confruntă cu dificultăți majore în transport și distribuție. La începutul conflictului, livrările către Orientul Mijlociu au fost oprite, iar reluarea lor se face acum într-un context mult mai complicat.

Organizația Anfaco semnalează:

creșterea costurilor de transport și asigurare

modificarea rutelor comerciale

dificultăți în planificarea contractelor

Un punct critic este Canalul Suez, esențial pentru fluxurile comerciale dintre Asia și Europa. O parte dintre transportatori aleg acum rute alternative, precum Capul Bunei Speranțe, ceea ce duce la întârzieri și costuri suplimentare.

În acest context, companiile încearcă să se adapteze, menținând prezența pe piețele tradiționale și revizuindu-și strategiile de aprovizionare.

Probleme și pe segmentul de ton roșu

Dificultățile se extind și la tonul roșu, unde Spania este lider european. Sectorul este afectat de tarifele impuse de Statele Unite și de problemele de livrare către clienții din Orientul Mijlociu.

În același timp, industria se confruntă cu o dezbatere internă privind distribuirea cotelor de pescuit, într-un moment în care stocurile de ton roșu sunt în creștere, după ani de măsuri de conservare.

Criza actuală dezvăluie cât de vulnerabil este lanțul global de aprovizionare pentru produse esențiale precum tonul. De la pescuit și procesare până la distribuție, fiecare verigă a ajuns să fie afectată de instabilitatea geopolitică.