Pentru multe persoane, dimineața începe inevitabil cu o ceașcă de cafea. Totuși, nutriționiștii spun că există și alte băuturi care pot oferi energie și pot susține digestia sau metabolismul, fără efectele secundare pe care uneori le provoacă excesul de cofeină, arat healthshots.com. Specialiștii în nutriție recomandă mai multe alternative care pot fi consumate dimineața pentru hidratare, digestie mai bună și menținerea energiei pe parcursul zilei.

Apă cu semințe de chimen

Una dintre cele mai simple băuturi de dimineață este apa cu chimen, cunoscută și sub denumirea de „jeera water”. Aceasta se obține prin fierberea sau infuzarea semințelor de chimen în apă.

Potrivit nutriționiștilor, băutura stimulează enzimele digestive și poate ajuta organismul să proceseze mai eficient grăsimile. Consumată pe stomacul gol, poate reduce balonarea și poate susține metabolismul.

Băutură cu oțet de mere

O altă alternativă populară este apa cu oțet de mere. De regulă, se diluează o lingură de oțet de mere într-un pahar cu apă. Această combinație ar putea îmbunătăți sensibilitatea la insulină și poate contribui la controlul glicemiei. De asemenea, poate oferi o senzație de sațietate mai rapidă, ceea ce poate reduce gustările inutile pe parcursul zilei.

Apă cu semințe de chia

Semințele de chia sunt bogate în fibre și proteine vegetale. Atunci când sunt hidratate în apă, ele se umflă și formează o textură gelatinoasă. Acest lucru poate contribui la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp și la stabilizarea nivelului de energie dimineața.

Apă cu lămâie și miere

Apa caldă cu lămâie și miere este una dintre cele mai cunoscute băuturi matinale. Lămâia furnizează vitamina C și poate stimula secreția de acid gastric, ceea ce ajută digestia. În plus, această băutură contribuie la hidratarea organismului după orele de somn.

Suc de aloe vera

Sucul de aloe vera este apreciat pentru efectele sale asupra sistemului digestiv. Acesta poate calma mucoasa stomacului și poate susține tranzitul intestinal regulat, contribuind la o digestie mai bună.

Ceai de ghimbir

Ceaiul de ghimbir este o altă alternativă populară la cafea. Ghimbirul conține gingerol, o substanță cunoscută pentru proprietățile sale antiinflamatoare și digestive. Consumul de ceai de ghimbir dimineața poate reduce senzația de greață, poate susține sănătatea intestinală și poate contribui la un metabolism mai activ.

O alternativă mai blândă pentru organism

Nutriționiștii subliniază că aceste băuturi nu trebuie privite ca un substitut obligatoriu pentru cafea, ci ca opțiuni suplimentare pentru cei care vor să reducă aportul de cofeină.

În multe cazuri, ele pot oferi hidratare, pot sprijini digestia și pot ajuta la menținerea energiei în mod natural. Alegerea băuturii potrivite depinde însă de preferințele personale și de modul în care organismul reacționează la diferite ingrediente.