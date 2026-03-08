Pentru multe persoane, dimineața începe inevitabil cu o ceașcă de cafea. Totuși, nutriționiștii spun că există și alte băuturi care pot oferi energie și pot susține digestia sau metabolismul, fără efectele secundare pe care uneori le provoacă excesul de cofeină, arat healthshots.com. Specialiștii în nutriție recomandă mai multe alternative care pot fi consumate dimineața pentru hidratare, digestie mai bună și menținerea energiei pe parcursul zilei.
Una dintre cele mai simple băuturi de dimineață este apa cu chimen, cunoscută și sub denumirea de „jeera water”. Aceasta se obține prin fierberea sau infuzarea semințelor de chimen în apă.
Potrivit nutriționiștilor, băutura stimulează enzimele digestive și poate ajuta organismul să proceseze mai eficient grăsimile. Consumată pe stomacul gol, poate reduce balonarea și poate susține metabolismul.
O altă alternativă populară este apa cu oțet de mere. De regulă, se diluează o lingură de oțet de mere într-un pahar cu apă. Această combinație ar putea îmbunătăți sensibilitatea la insulină și poate contribui la controlul glicemiei. De asemenea, poate oferi o senzație de sațietate mai rapidă, ceea ce poate reduce gustările inutile pe parcursul zilei.
Semințele de chia sunt bogate în fibre și proteine vegetale. Atunci când sunt hidratate în apă, ele se umflă și formează o textură gelatinoasă. Acest lucru poate contribui la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp și la stabilizarea nivelului de energie dimineața.
Apa caldă cu lămâie și miere este una dintre cele mai cunoscute băuturi matinale. Lămâia furnizează vitamina C și poate stimula secreția de acid gastric, ceea ce ajută digestia. În plus, această băutură contribuie la hidratarea organismului după orele de somn.
Sucul de aloe vera este apreciat pentru efectele sale asupra sistemului digestiv. Acesta poate calma mucoasa stomacului și poate susține tranzitul intestinal regulat, contribuind la o digestie mai bună.
Ceaiul de ghimbir este o altă alternativă populară la cafea. Ghimbirul conține gingerol, o substanță cunoscută pentru proprietățile sale antiinflamatoare și digestive. Consumul de ceai de ghimbir dimineața poate reduce senzația de greață, poate susține sănătatea intestinală și poate contribui la un metabolism mai activ.
Nutriționiștii subliniază că aceste băuturi nu trebuie privite ca un substitut obligatoriu pentru cafea, ci ca opțiuni suplimentare pentru cei care vor să reducă aportul de cofeină.
În multe cazuri, ele pot oferi hidratare, pot sprijini digestia și pot ajuta la menținerea energiei în mod natural. Alegerea băuturii potrivite depinde însă de preferințele personale și de modul în care organismul reacționează la diferite ingrediente.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți