Sandwich-ul Monte Cristo, o minunăție care a fost creată în SUA, aduce cu celebrul croque-monsieur , french toast-ul din bucătăria franceză sau cu friganelele pe care le făcea bunica.

Varianta de bază este un sandwich „etajat”: două felii de pâine albă care conțin șuncă, curcan sau pui și o felie de brânză, care sunt apoi trecute prin ou bătut și prăjite în unt. Secretul acestui preparat stă în compoziția în care este înmuiat și în prăjirea perfectă. Rezultatul este un sandwich crocant la exterior și cremos la interior.

Acest preparat cu siguranță nu este unul dietetic sau sănătos. Dar uneori, pur și simplu ne dorim ceva bun, cu toate caloriile și grăsimile incluse.

Istoria sandwich-ului Monte Cristo

Această minunăție a fost creată în SUA. Un sandwich Monte Cristo clasic ar trebui să fie servit alături de jeleu, în variantă americană.

1910: Majoritatea istoricilor culinari consideră, în general, că sandwich-ul Monte Cristo este o variantă a preparatului franțuzesc numit Croque Monsieur. Acest sandwich original cu brânză la grătar consta în brânză Gruyère și șuncă slabă între două felii de pâine fără coajă, prăjite în unt clarificat. A fost servit pentru prima dată în 1910, într-o cafenea din Paris.

Acest sandwich este și astăzi o gustare populară sau o masă relaxată în majoritatea barurilor și cafenelelor din Franța și Elveția. De obicei, se prepară într-un aparat special de grătar pentru sandwich-uri, format din două plăci metalice articulate.

Anii 1930 – 1960: Multe cărți de bucate americane publicate între anii ’30 și ’60 prezentau acest sandwich sub diferite denumiri, precum sandwich franțuzesc, sandwich cu șuncă prăjit sau prăjit franțuzesc cu brânză.

Anii 1950: Deși nu există documente care să susțină acest lucru, se crede că sandwich-ul Monte Cristo a fost servit pentru prima dată în sudul Californiei, în anii ’50.

1966: Disneyland din Anaheim, California, a contribuit, de asemenea, la popularizarea acestui sandwich. În 1966, acesta a apărut în meniul restaurantelor Blue Bayou și Tahitian Terrace din New Orleans Square (Disneyland) și a rămas un preparat extrem de apreciat până în prezent.

Rețeta de bază este cea pe care o vedeți mai jos, dar o puteți adapta variind ingredientele, de exemplu folosind curcan în loc de șuncă sau orice alt tip de brânză.

Ingrediente

3 felii de pâine de sandwich

4 felii de șuncă

2 felii de brânză (cașcaval)

1 ou

50 ml de lapte

Maioneză

Muștar

Cum se prepară sandwich-ul Monte Cristo

Începem prin a unge toate feliile de pâine cu maioneză și muștar. Apoi așezăm feliile de șuncă și brânză, adăugăm a doua felie de pâine, punem din nou șuncă și brânză și închidem cu a treia felie de pâine. Trebuie să obținem un sandwich cu 3 etaje. Batem oul cu laptele și, în acest amestec, trecem sandwich-ul prin compoziție pe toate părțile (îl umezim bine). Topim un cubuleț de unt într-o tigaie și rumenim sandwich-ul pe toate părțile până când devine auriu.

Se servește cald, cu cartofi prăjiți și salată.

Poftă bună!