VIDEO | Pan con chicharrón, sandwich-ul cu jumări din piept de porc a câștigat „Campionatul Mondial al Micului dejun”/ Peste 25 de milioane de persoane din întreaga lume au votat în această competiție/ Rețeta acestui preparat la modă

Influencerul spaniol Ibai Llanos a lansat vara aceasta un turneu pe rețelele sociale pentru a alege cel mai bun mic dejun din lume, competiție la care au votat milioane de oameni. Ibai este cunoscut în mediul on-line ca și comentator al meciurile din „League of Legends”, pentru Liga Profesională de Videojocuri (da, există așa ceva!), dar și pentru conținutul postat pe platformele Twich și You Tube, relatează El Pais. Învingător: sandich-ul peruan cu jumări din piept de porc, pan con chicharrón.

Peru a câștigat Campionatul Mondial de Mic Dejun

Rețelele sociale au decis: pan con chicharrón de porc, adică sandwich cu jumări, a fost declarat cel mai bun mic dejun din lume în competiția inedită pusă la cale de Ibai Llanos. În plină lună august, Llanos a anunțat „Mondialul Mic dejunurilor”, un turneu în care s-au confruntat diverse feluri tradiționale de mic dejun din întreaga lume. Venezuela și Peru au fost cele două finaliste: prima cu arepas reina pepiada, un fel de plăcinte cu aluat de mălai și umplutură de ou, banană prăjită, fasole neagră, brânză rasă, carne tocată și băutura de malț, iar cea de-a doua cu celebrul pan con chicharrón și cafea filtrată.

Peru a reușit să câștige după un vot extrem de strâns, anunțat de Ibai sâmbăta trecută pe rețelele sale. Premiul simbolic: o tigaie aurie. Mai important însă este impactul uriaș al turneului: finala a strâns peste 25 de milioane de voturi — Peru a obținut 12,8 milioane, iar Venezuela 12,6 milioane. Voturile se adunau prin like-uri la comentariile dedicate fiecărei țări.

Peru a mobilizat întreaga țară pentru a vota

Departe de a rămâne doar o glumă pe internet, Mondialul Mic dejunurilor a mobilizat instituții, media și comunități întregi. În Peru, implicarea a fost totală: prezentatori TV, ziare, influenceri și chiar localități întregi (cum e Magdalena del Mar, unde s-a făcut cel mai mare pan con chicharrón din lume) au sprijinit masiv campania. Până și președinta țării, Dina Boluarte, a cerut public voturi și a celebrat victoria oficial, strigând „aplauze pentru pan con chicharrón-ul nostru”.

„În Peru, dacă există un preparat la care avem șansa să câștigăm, devine o adevărată nebunie”, spune Gary Llempén, fondatorul Grupo Ceviche, care deține restaurante cu specific peruan în Barcelona. În același timp, Ibai a glumit că eliminarea Peru din calificările la Mondialul de fotbal din 2026 nici nu mai contează, cât timp țara a ajuns în semifinalele „Mondialului Mic dejunurilor”. „Timp de o lună, în Peru nu s-a vorbit despre altceva”, adaugă Llempén.

De ce o asemenea pasiune?

Bucătăria a devenit, în ultimele trei decenii, elementul central al identității naționale peruane. „Nu ne-am remarcat în sporturi, dar mâncarea ne-a unit. Ne oferă un motiv de mândrie și creează un sentiment de trib foarte frumos”, spune Llempén. Chef Jhosef Arias, care are cinci restaurante peruane în Madrid, printre care ADN Origen Perú, confirmă: „Acțiuni precum Mondialul Mic dejunurilor ne unesc, creează o competiție sănătoasă și transmit cultură, mai ales tinerilor, care învață să își recunoască platos bandera (preparatele-simbol)”.

Restaurantele peruane din Spania au fost luate cu asalt

Efectul Ibai s-a simțit imediat în restaurantele…din Spania. La Cholito Lindo, o sandvicherie peruană din Barcelona, vânzările de pan con chicharrón s-au dublat și stocurile s-au epuizat constant în ultimele săptămâni. „Duminica de după finală a fost o nebunie totală”, spune Llempén. Arias completează: „De obicei vindem maximum 120 de sandvișuri pe zi, dar weekendul finalei am rămas fără produse încă de sâmbătă după-amiază”.

Ce este pan con chicharrón pentru peruani

Mai mult decât un mic dejun zilnic, pan con chicharrón este un mic dejun de weekend, cu valoare de tradiție familială. Chef Francisco Villa Velásquez, de la Sonqo Grilled Chickens din Madrid, explică: „E obișnuit ca după slujba de duminică să mergi la piața de lângă biserică și să iei un pan con chicharrón cu familia”. Prețul variază între 6 și 9 euro, o sumă rezonabilă pentru un preparat consistent.

Care sunt ingredientele? Rețeta de pan con chicharrón

Toți bucătarii sunt de acord: patru elemente esențiale definesc pan con chicharrón-ul. Pâinea franțuzească (crocantă la exterior, moale la interior), chicharrón-ul de porc, (jumări adică, ideal din piept, pentru frăgezime), camote prăjit (cartof dulce, prăjit în grăsime de porc) și salsa criolla (salată de ceapă, ardei iuți, lime și coriandru sau mentă). Unele regiuni adaugă variații, iar bucătarii mai curajoși includ și o cremă picantă de rocoto. Este, dacă vreți, echivalentul hamburgherului, tradițional în această țară sud-americană.

Secretul stă în tehnică: pâine artizanală făcută zilnic, carne marinată lent și gătită ore întregi la temperatură joasă, apoi prăjită rapid pentru a rămâne crocantă la exterior și suculentă la interior. „Chicharrón-ul trebuie să fie crocant, e sufletul sandvișului”, subliniază Villa Velásquez.

Gary Llempén merge chiar mai departe și face o predicție: „Pan con chicharrón va fi următorul ceviche. Acest sandviș va cuceri rapid inimile”.

Ce s-a întâmlat după marea competiție? A doua sâmbătă din septembrie (când a fost anunțat câștigătorul celui mai faimos mic dejun) a fost declarată Ziua Mondială a Sandwichului cu chicharron.