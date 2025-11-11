Această salată simplă, dar foarte gustoasă și hrănitoare, poate fi pregătită pe loc sau împărțită în recipiente mici, cu capac, pentru un prânz gustos în fiecare zi a săptămânii. Pentru ca ouăle fierte tari să-și păstreze prospețimea, este recomandat să le adaugi în salată chiar înainte de servire sau dimineața, înainte de a-ți pregăti prânzul pentru drum, recomandă eatingwell.com.

Specialiștii spun că acest meniu de prânz te va ajuta să-ți menții greutatea, dacă nu, chiar, să slăbești. Este bogat în proteină, cu multă fibră, ceea ce înseamnă că este o masă consistentă, după care nu-ți va fi foame în curând

Ingrediente (pentru patru porții)

1 conservă (aproximativ 425 grame) de inimi de anghinare tăiate în sferturi

1 porție de vinegretă cu parmezan (vezi rețeta mai jos)

150 grame de baby spanac (circa 6 căni)

6 ouă fierte tari

60 mililitri fistic crud, tocat (aproximativ ¼ cană)

Pentru vinegreta cu parmezan:

3 linguri oțet de vin alb (aprox. 45 ml)

80 ml ulei de măsline extravirgin

50 g parmezan ras fin

2 căței de usturoi, tocați mărunt

1 linguriță muștar Dijon

1 linguriță miere (opțional, pentru echilibrarea acidității)

Un vârf de cuțit de oregano uscat

Sare și piper proaspăt măcinat, după gust

Opțional: un praf fin de fulgi de ardei iute pentru un gust ușor picant

Mod de preparare

Prepară întâi vinegreta:

Pune într-un bol oțetul de vin, muștarul, mierea, usturoiul și condimentele. Amestecă bine cu un tel mic până când ingredientele se omogenizează. Începe să adaugi uleiul de măsline puțin câte puțin, în timp ce amesteci continuu, pentru a obține o emulsie ușoară (ca o maioneză). Încorporează parmezanul ras și amestecă din nou până când sosul devine cremos. Gustă și ajustează cu sare și piper după preferință, apoi las-o deoparte.

Acum prepară salata:

Tapetează o tavă cu prosoape de hârtie sau un prosop curat de bucătărie. Pune anghinarele într-o strecurătoare și clătește-le bine sub un jet de apă rece. Scurge-le apoi și așază-le într-un singur strat pe tava pregătită, pentru a elimina excesul de apă. Lasă-le deoparte. Pune câte 2 linguri de vinegretă în patru recipiente mici, cu capac. Împarte anghinarele în mod egal în patru recipiente individuale pentru servire. Adaugă deasupra câte un sfert din cantitatea totală de spanac. Închide bine capacele și păstrează recipientele la frigider până la 4 zile. Dimineața, înainte de a pleca, taie în felii un ou și jumătate pentru fiecare porție și adaugă-le în recipient. Înainte de servire, mai toarnă vinegreta peste salată și presară deasupra câte o lingură de fistic tocat.

Rezultatul este o salată proaspătă, echilibrată și ușor de transportat, perfectă pentru mesele rapide de prânz.