Se numește Havuç Tarator, iar frumusețea acestui preparat, foarte des întâlnit printre tradiționalele gustări turcești numite meze turcești, constă în simplitatea sa. E vorba de morcovi gătiți ușor și amestecați cu un sos de iaurt. Un fel de tzatziki dar cu morcovi în loc de castraveți. Dealtfel, rețeta a emigrat de-a lungul timpului și în Bulgaria, unde se practică sub numele de tarator.

Este, dealtfel, interesantă și etimologia expresiei. Havuç = morcov, în limba turcă, în timp ce tarator este o denumire comună în bucătăriile balcanice și orientale pentru sosurile sau salate pe bază de iaurt, usturoi și legume rase.

Ingrediente pentru 4 persoane de salată de morcovi cu iaurt

4 morcovi mari, curățați

1 lingură de ulei, preferabil de măsline

1 linguriță de sare

2 căței de usturoi medii, rași fin

150 g iaurt grecesc integral, bine scurs

50 g iaurt obișnuit, bine scurs, fără zahăr

pătrunjel proaspăt tocat

nuci tocate, pentru decor

Procedeu

1. Radem morcovii folosind partea cu găuri mari de la răzătoare, folosind un bol de dimensiuni medii.

2. Încălzim uleiul într-o tigaie mare, antiaderentă, la foc mediu spre mic. Adăugăm morcovii rași și sarea. Îi gătim rapid, maxim 5 minute, până se înmoaie dar nu foarte tare, amestecând des.

3. Trasnferăm înapoi morcovii în bol și adăugăm usturoiul ras. Lăsăm amestecul să se răcească la temperatura camerei aproximativ 30 de minute, fără să-l acoperim.

4. Adăugăm cele două tipuri de iaurt peste morcovi și amestecăm până se omogenizează. Lăsăm salata să se răcească acoperită timp de 30–40 de minute. Completăm cu pătrunjel și nuci tocate.