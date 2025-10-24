Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac / Un mic dejun bogat în proteine, pregătit de seara

O reinterpretare în cheie fresh a unui clasic al micului dejun, acești fulgi de ovăz combinați cu coajă și zeamă proaspătă de lămâie oferă o aromă intensă și un gust echilibrat. Textura cremoasă a ovăzului se completează cu semințele de mac, iar siropul de arțar adaugă o notă delicată de dulceață, arată eatingwell.com. Rezultatul este un mic dejun care amintește de brioșele cu lămâie și mac, dar într-o variantă mai ușoară și sănătoasă, perfectă de pregătit cu o seară înainte.

Ingrediente (pentru 4 porții)

230 g fulgi de ovăz tradiționali

500 ml lapte integral

250 g iaurt grecesc simplu, cu conținut integral de grăsime

37 ml sirop de arțar pur

1 linguriță semințe de mac

2 lingurițe extract de vanilie

2 lingurițe coajă rasă de lămâie (plus extra pentru decor)

1 linguriță suc de lămâie

Un sfert de linguriță de sare

Mod de preparare

Într-un bol mediu, amestecă fulgii de ovăz, laptele, iaurtul, siropul de arțar, semințele de mac, vanilia, coaja și zeama de lămâie, precum și sarea. Amestecă bine până obții o compoziție omogenă. Acoperă bolul și lasă-l la frigider aproximativ 30 de minute, până când amestecul începe să se îngroașe ușor. Împarte compoziția în patru borcane de 240 ml (aproximativ o cană fiecare). Închide borcanele și lasă-le la frigider cel puțin 8 ore. Înainte de servire, presară deasupra puțină coajă de lămâie pentru un plus de aromă și prospețime.

Această rețetă este ideală pentru diminețile aglomerate. Se păstrează la frigider până la trei zile și oferă un echilibru perfect între proteine, fibre și gust.