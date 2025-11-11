„Cârnaţii din topor” din Vâlcea au dobândit statutul de Denumire de Origine Protejată (DOP), alături de produse din Franța, Italia, Spania și Ungaria

Comisia Europeană a aprobat marți înregistrarea „Cârnaţilor din topor din Vâlcea” ca Denumire de Origine Protejată (DOP), recunoscând-le calităţile distinctive, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

„Cârnaţii din topor din Vâlcea” sunt cârnaţi de porc din regiunea zona de centru-sud a României, afumaţi cu lemn de fag. Gustul şi frăgezimea obţinute prin sărarea şi conservarea cărnii cu sare de la Ocnele Mari sunt completate de aroma condimentelor şi celei de fum, a precizat Comisia Europeană.

Instituţia a aprobat şi alte produse înregistrate ca Denumire de Origine Protejată (DOP): „Miel de tilleul de Picardie” din Franţa, „Fured” din Ungaria, „Casauria” din Italia şi „Aceite del Somontano” din Spania.

“Miel de tilleul de Picardie” este mierea de tei produsă de albine din nectarul florilor din specia Tilia. Abundenţa teilor în zonele mari de pădure din sudul Picardiei, o regiune din nordul Franţei, şi clima temperat maritimă oferă un teren fertil pentru mierea monoflorală. Metodele de producţie ale apicultorilor din regiune conferă mierii un uşor gust de caramel.

Vinurile ungureşti “Fured” se caracterizează printr-o intensitate medie şi o aciditate uscată, proaspătă şi crocantă. Denumirea de Origine Protejată recunoaşte experienţa seculară transmisă de-a lungul generaţiilor de viticultori din zona riverană a lacului Balaton, care dă naştere profilurilor gustative distinctive ale vinurilor, se subliniază în comunicat.

Vinurile “Casauria” produse în mod tradiţional în oraşul Casauria din centrul Italiei au o culoare roşu rubiniu intens, cu nuanţe subtile de violet, care se transformă în granat odată cu învechirea îndelungată. Profilul senzorial al vinurilor este marcat de microclimatul zonei de producţie a strugurilor Montepulciano.

“Aceite del Somontano” este un ulei de măsline extra virgin din măslini aflaţi în centrul provinciei spaniole Huesca, situată între Pirinei şi valea Ebro. Trăsăturile sale distinctive sunt aroma fructată verde a măslinelor, ierbii, frunzelor, migdalelor, roşiilor şi verdeţurilor.