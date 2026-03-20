O combinație clasică, dar adesea trecută cu vederea, salata de cartofi cu ridichi este o variantă perfectă de prânz, odată cu apariția legumelor proaspete de primăvară. Este ușor de pregătit, accesibilă și poate fi adaptată în funcție de preferințe, fie ca garnitură, fie ca fel principal ușor.
Ridichile aduc un gust ușor picant și o textură crocantă, care contrastează bine cu cartofii fierți. În plus, salata poate fi îmbogățită cu verdețuri sau un dressing simplu pe bază de iaurt sau muștar.
Cartofii se fierb în coajă, în apă cu sare, până devin fragezi. Se lasă la răcit, apoi se curăță și se taie cuburi sau felii.
Ridichile se spală și se taie subțire, iar ceapa verde se toacă mărunt. Mărarul se toacă fin.
Pentru dressing, se amestecă iaurtul sau smântâna cu muștarul, uleiul, sare și piper. Dacă se preferă o variantă mai ușoară, se poate folosi doar ulei cu puțină zeamă de lămâie.
Toate ingredientele se combină într-un bol mare și se amestecă ușor, pentru a nu zdrobi cartofii. Salata se poate servi imediat sau după ce a stat 30 de minute la frigider.
Preparatul este potrivit atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru perioadele de post, dacă se renunță la dressingul pe bază de lactate.
