Salată de cartofi cu ridichi, o variantă simplă și de sezon pentru mese rapide / Poate fi îmbogățită cu verdețuri sau un dressing simplu pe bază de iaurt sau muștar

20 mart. 2026, Rețete
Salată de cartofi cu ridichi, o variantă simplă și de sezon pentru mese rapide / Poate fi îmbogățită cu verdețuri sau un dressing simplu pe bază de iaurt sau muștar
ID 40413351 © Kosta Manzhura | Dreamstime.com

O combinație clasică, dar adesea trecută cu vederea, salata de cartofi cu ridichi este o variantă perfectă de prânz, odată cu apariția legumelor proaspete de primăvară. Este ușor de pregătit, accesibilă și poate fi adaptată în funcție de preferințe, fie ca garnitură, fie ca fel principal ușor.

Ridichile aduc un gust ușor picant și o textură crocantă, care contrastează bine cu cartofii fierți. În plus, salata poate fi îmbogățită cu verdețuri sau un dressing simplu pe bază de iaurt sau muștar.

Rețetă: salată de cartofi cu ridichi

Ingrediente:

  • 500 g cartofi
  • 1 legătură de ridichi
  • 2-3 fire de ceapă verde
  • 1 legătură mică de mărar
  • 2 linguri de iaurt sau smântână (opțional)
  • 1 linguriță de muștar
  • 1-2 linguri de ulei
  • sare și piper, după gust

Mod de preparare:

Cartofii se fierb în coajă, în apă cu sare, până devin fragezi. Se lasă la răcit, apoi se curăță și se taie cuburi sau felii.

Ridichile se spală și se taie subțire, iar ceapa verde se toacă mărunt. Mărarul se toacă fin.

Pentru dressing, se amestecă iaurtul sau smântâna cu muștarul, uleiul, sare și piper. Dacă se preferă o variantă mai ușoară, se poate folosi doar ulei cu puțină zeamă de lămâie.

Toate ingredientele se combină într-un bol mare și se amestecă ușor, pentru a nu zdrobi cartofii. Salata se poate servi imediat sau după ce a stat 30 de minute la frigider.

Preparatul este potrivit atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru perioadele de post, dacă se renunță la dressingul pe bază de lactate.

Cele mai noi articole

Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul”
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul”
Cardiolog: „Dacă nu te speli pe dinți, poți ajunge să ai o infecție la inimă”/ Legătura între resturile alimentare și afecțiunile corpului
Cardiolog: „Dacă nu te speli pe dinți, poți ajunge să ai o infecție la inimă”/ Legătura între resturile alimentare și afecțiunile corpului
Românii cumpără din ce în ce mai puține alimente / „De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieţei, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă”
Românii cumpără din ce în ce mai puține alimente / „De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieţei, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă”
Premierul Ilie Bolojan: Guvernul va aduce soluții de reglementare a prețului la pompă a combustibililor săptămâna viitoare
Premierul Ilie Bolojan: Guvernul va aduce soluții de reglementare a prețului la pompă a combustibililor săptămâna viitoare