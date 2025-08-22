Sabina Mareș, network engineer într-o corporație internațională și mamă a unui băiețel de 5 ani, a vorbit în podcastul „Fântâna de sănătate”, moderat de Tania Fântână, despre provocările și ajustările continue pe care le presupune viața între carieră și familie. Printre subiectele abordate s-au numărat gestionarea meselor în condiții de haos și mitul mamei perfecte.

„Viața cu copilul schimbă totul la 180de grade. Am trecut de la rețete complexe și gătit din plăcere la supraviețuire din criză de timp. A fost un șoc, dar și o lecție de adaptare”, a spus Sabina, în cadrul producției G4Food.

Deși pasionată de nutriție și fitness înainte de a deveni mamă, Sabina recunoaște că a trebuit să renunțe la o parte din idealuri pentru a putea funcționa într-un ritm realist. „Până să am copil, eram părintele perfect în teorie. Copilul meu imaginar mânca broccoli, quinoa, amarant. Realitatea a fost alta: paste cu unt, șnițele și, uneori, fructe sau legume acceptate de el din proprie inițiativă”.

Una dintre cele mai valoroase lecții învățate? Să distingă între ceea ce contează cu adevărat și ceea ce poate fi lăsat deoparte. „Viața e ca un joc de jonglerie: unele bile sunt din sticlă, altele din plastic. E vital să știm care pot cădea fără să se spargă”.

Timpul, risipa alimentară și presiunea perfecțiunii ca părinte

Sabina a vorbit și despre cele mai mari provocări din alimentația zilnică: lipsa timpului și risipa alimentară. „Fiul meu mănâncă azi același fel de trei ori, iar mâine nici nu se uită la el. M-am trezit mâncând eu resturile, ceea ce m-a dus la kilograme în plus și la frustrări. Am învățat să reduc așteptările și să găsesc soluții simple, cu ingrediente de bază”.

Despre perioada diversificării, recunoaște că a fost mult prea dură cu ea însăși: „Am evitat borcănașele din comerț pentru că nu erau „perfecte”, dar asta m-a dus la burnout. Acum știu că și calea mai ușoară, uneori, e și cea mai sănătoasă”.

Cina la televizor? Da, dar doar vinerea

Cu sinceritate, Sabina a vorbit despre mici excepții asumate și momente de răgaz în familie. Vinerea e seara de film, când fiul ei are voie să mănânce în fața televizorului.

„Este cadoul meu de final de săptămână. Uneori gătim pizza împreună, alteori o comandăm. E un ritual relaxant, fără presiuni”

Printre regulile de aur adoptate în familie: copilul mănâncă singur, nu este hrănit cu ecrane și nu este forțat să mănânce tot din farfurie. „Nu l-am condiționat niciodată cu: dacă mănânci tot, primești desert. Știam că ajungem, ca adulți, să transferăm aceste tipare în relația noastră cu mâncarea. Nu am vrut să-i fac asta”.

Vinovăția, o constantă a maternității

„Dacă zici maternitate, zici vinovăție”, spune Sabina. Iar alimentația e un teren fertil pentru astfel de trăiri. De la regretele legate de ce îi oferă copilului până la frustrările proprii, a fost nevoie de un click interior: „Mi-am dat seama că pot să-i interzic paste și să-i ofer mâncare «perfectă», dar dacă sunt nervoasă, stresată și obosită, nu câștigă nimeni. Nici el, nici eu.”