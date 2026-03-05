05 mart. 2026, Rețete
Rulouri inspirate de ouăle Benedict, cu bacon, ouă și sos hollandaise cremos / Rețeta transformă preparatul tradițional într-un mic dejun la tavă, ideal pentru a fi împărțit cu familia sau prietenii
FOTO: Delish.com/JOSEPH DE LEO

Ouăle Benedict sunt considerate unul dintre cele mai populare preparate de brunch. Combinația de brioșă englezească crocantă, bacon sărat, ouă poșate și sos hollandaise cremos a devenit un adevărat simbol al micului dejun de weekend în multe restaurante. Însă prepararea lor acasă poate fi destul de complicată. Mai ales atunci când trebuie pregătite pentru mai multe persoane. Pentru a simplifica procesul, o variantă reinterpretată a rețetei clasice propune transformarea preparatului într-o nouă versiune. Aromele specifice ouălor Benedict sunt rulate într-un aluat fraged de pizza și coapte la cuptor, rezultând rulouri aurii și parfumate.

Preparatul păstrează elementele esențiale ale rețetei originale – ouă, bacon și celebrul sos hollandaise – dar într-o formă mai ușor de pregătit și de servit. Rezultatul este un mic dejun consistent, potrivit pentru mesele în familie sau pentru întâlnirile de weekend, promite delish.com.

Ingrediente

Pentru rulouri:

  • 5 ouă mari
  • spray pentru gătit
  • 1 linguriță mălai
  • 3 linguri unt nesărat
  • 170 g bacon canadian (aproximativ 10 felii)
  • 3 linguri lapte integral
  • sare
  • piper negru proaspăt măcinat
  • 1 pachet aluat de pizza (aproximativ 390 g)
  • 2 linguri muștar Dijon
  • un praf de piper cayenne
Pentru sosul hollandaise și servire:

  • 2 gălbenușuri de ou
  • 2 lingurițe suc proaspăt de lămâie
  • 3/4 linguriță sare
  • un praf de piper cayenne
  • 115 g unt nesărat
  • arpagic tocat fin, pentru servire

Mod de preparare

Pregătirea rulourilor

Preîncălziți cuptorul la 200 de grade Celsius și așezați grătarul pe nivelul din mijloc. Ungeți cu spray pentru gătit o tavă ceramică de aproximativ 20–25 cm și presărați mălai pe fundul acesteia.

Topiți o lingură de unt într-o tigaie, la foc mediu-mare. Prăjiți feliile de bacon în tranșe, aproximativ 30 de secunde pe fiecare parte, până când marginile încep să se rumenească. Scoateți-le pe un tocător și tăiați-le în bucăți mici, de aproximativ 1–1,5 cm.

Într-un bol mediu, bateți ouăle împreună cu laptele. Topiți restul de unt într-o tigaie antiaderentă, la foc mediu, apoi turnați amestecul de ouă. Amestecați ușor cu o spatulă până când ouăle devin cremoase și se încheagă, aproximativ 3 minute. Condimentați cu sare și piper.

Întindeți aluatul de pizza pe o suprafață de lucru până obțineți un dreptunghi de aproximativ 38 × 25 cm. Ungeți aluatul cu muștar Dijon și presărați puțin piper cayenne. Distribuiți uniform baconul și ouăle scrambled deasupra.

Rulați aluatul pe lungime, formând un sul. Tăiați-l în 12 bucăți egale, de aproximativ 3–4 cm grosime. Așezați rulourile în tavă cu partea tăiată în sus.

Coaceți în cuptor aproximativ 25 de minute, până când aluatul devine auriu și bine copt.

Prepararea sosului hollandaise

Într-un blender sau într-un vas potrivit pentru blenderul vertical, amestecați gălbenușurile, sucul de lămâie, sarea, piperul cayenne și o linguriță de apă până când compoziția devine spumoasă.

Topiți untul într-o tigaie mică sau la microunde. Cu blenderul pornit la viteză medie, turnați încet untul topit într-un fir subțire. Continuați mixarea până când sosul devine cremos, gros și capătă o culoare galbenă intensă.

Asamblare și servire

Turnați jumătate din sosul hollandaise peste rulourile coapte. Presărați arpagic tocat fin și serviți imediat. Restul de sos se poate aduce la masă separat, pentru a fi adăugat după gust.

Rulourile inspirate de ouăle Benedict oferă aceeași combinație de gusturi bogate ca rețeta clasică, dar într-o formă mai practică. Preparatul este ideal pentru mesele de weekend, când mai multe persoane se adună în jurul mesei pentru un brunch consistent și aromat.

Uleiul de măsline virgin și cel rafinat nu sunt la fel de benefice pentru sănătatea creierului, arată un studiu recent / Uleiul influențează microbiomul intestinal și, prin el, funcția cognitivă
Peste 4,5 milioane de români trăiesc la limita sărăciei, iar masa de Paște rămâne un lux pentru mulți / Colecta Națională de Alimente începe pe 20 martie în sute de magazine
Șefa unui magazin din Polonia a fost concediată după ce s-a plâns de frigul din unitate / Femeia spune că va merge în instanță
Unde mergi în weekend: târg cu gusturi locale, direct de la producători, în curtea Ministerului Agriculturii, de joi până sâmbătă
O veste bună pentru consumatorii de cafea: prețul ar putea scădea drastic în perioada următoare, conform specialiștilor din domeniu
