Fermierii care vor să acceseze schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” pot depune cererile de plată aferente anului 2026 în intervalul 20 aprilie – 15 iulie, potrivit unui anunț făcut vineri de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Conform informațiilor transmise de instituție, citate de AGERPRES, dosarele se depun la Centrele Județene APIA sau la Centrul Municipiului București.

„Prin cererile de plată se poate solicita sprijinul aferent lucrărilor de întreţinere/îngrijire şi/sau pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole. În funcţie de tipul costurilor solicitate, la dosarul cererii de plată se vor ataşa documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de întreţinere/îngrijire specificate în capitolul V – ‘Documente ataşate cererii de plată’ din Formularul-tip al cererii de plată pentru anul 2026”, se menţionează în comunicat.