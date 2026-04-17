O rețetă simplă din bucătăria grecească arată cât de mult poate schimba o marinadă textura cărnii. Puiul ținut în lapte acru devine vizibil mai fraged, iar după prăjire capătă o crustă aurie, crocantă. Preparatul este asociat, de regulă, cu o salată de cartofi și iaurt rece, conform Gastronomos.
Rețeta îi aparține chef-ului Christoforos Peskias și se bazează pe un pas esențial: marinarea cărnii.
Laptele acru se amestecă într-un bol cu usturoiul, sarea și piperul cayenne. Se adaugă fâșiile de pui și se omogenizează bine, astfel încât marinada să le acopere complet. Bolul se acoperă și se lasă la frigider aproximativ o oră.
Pentru gătire, se pregătesc trei vase: unul cu făină, unul cu ouăle bătute și unul cu pesmet. Bucățile de pui se scot din marinadă fără a fi șterse, apoi se trec pe rând prin făină, ou și pesmet.
Se prăjesc în ulei încins, în reprize, aproximativ două minute, până când devin aurii. La final, se scot pe hârtie absorbantă. Alternativ, se pot face la air-fryer.
Rezultatul este un pui cu interior suculent și crustă crocantă, unde marinarea în lapte acru face diferența de textură.
