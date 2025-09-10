Candy Bar Video

VIDEO | Românii sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse cu ingrediente de calitate / Vera Maxim (Poem Chocolat): „Cred că este loc pentru artizanal și mai mult”

Românii sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse sănătoase și cu ingrediente de calitate.

Clientul s-a schimbat în timp, iar cererea s-a orientat spre produse artizanale. „Cred că este loc pentru artizanal și mai mult. Cred că din ce în ce mai mult se caută produsul ăsta. Lumea acum se orientează acum spre produse sănătoase, ceea ce înseamnă produse artizanale. Nu toată lumea acceptă îndulcitori, și sunt soluții”, a declarat Vera Maxim, fondatoarea Poem Chocolat, în cel mai recent episod Candy Bar, o producție G4Food.

