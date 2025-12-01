După două decenii de experiență în lumea advertisingului și 17 ani în antreprenoriatului în comerțul online cu produse bio, cu o experiență de 8 ani ca profesor asociat la MBA-ul Româno-Canadian al Bucharest School of Management de la Academia de Științe Economice din București, aflat în prezent la al doilea doctorat, Daniel Marian Micu a susținut cu puțin timp înainte de Ziua națională a României la Facultatea de Management a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București o Teză privind dezvoltarea unei strategii de brand pentru industria vinului din România.

Subiectul e de cel puțin două decenii pe buzele tuturor producătorilor autohtoni de struguri și vin, care indică lipsa imaginii de țară între primele cauze ale nedezvoltării unor exporturi semnificative, însă demersurile concrete pentru constituirea unui brand național în domeniu nici măcar nu au început.

Daniel Micu a identificat, în cercetarea lui, poziționarea și diferențierea specifică a României în această privință: asumarea unui rol de lider în regiunea Europei Centrale, de Est și balcanice.