România începe să fie tot mai prezentă în competițiile internaționale de gastronomie. Iar participarea la Bocuse d’Or marchează un moment relevant pentru scena locală. Considerată una dintre cele mai prestigioase competiții culinare din lume, Bocuse d’Or aduce în prim-plan nu doar tehnica, ci și identitatea gastronomică a fiecărei țări.

În acest context, G4Food a stat de vorbă cu Cezar Munteanu, președintele Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism (ANBCT), despre ce înseamnă această prezență pentru România și care sunt provocările din spatele unei astfel de competiții.

„Nu este doar o competiție, este un sistem”

Cezar Munteanu explică faptul că Bocuse d’Or nu trebuie privit ca un simplu concurs, ci ca un ecosistem complex care implică pregătire, strategie și continuitate. În opinia sa, participarea României este un semnal că gastronomia locală începe să se alinieze la standardele internaționale, chiar dacă există încă diferențe față de țările cu tradiție în acest domeniu.

„Bocuse d’Or nu este doar o competiție punctuală, unde vii, gătești și pleci acasă. Este un sistem în care intri și în care trebuie să investești constant, atât în oameni, cât și în infrastructură și în timp. Nu este suficient să ai un bucătar talentat sau o idee bună, ai nevoie de o echipă solidă în spate, de antrenament susținut și de o strategie clară pe termen lung. Fără această construcție, este foarte greu să fii competitiv la nivel real.”

Construirea unei echipe competitive

Unul dintre cele mai dificile aspecte este formarea unei echipe care să poată face față nivelului ridicat al competiției. El spune că România se află încă într-o etapă de construcție. Dar progresul este vizibil de la o participare la alta.

„În spatele unui concurent nu este doar talentul individual, ci o echipă întreagă care lucrează luni de zile. Vorbim despre antrenori, despre oameni care testează constant rețete, despre partea de logistică și organizare. Este un proces complex, care necesită timp și resurse. Fără această structură, fără oameni implicați în mod real în pregătire, este aproape imposibil să te apropii de nivelul țărilor care participă constant și au deja experiență acumulată.”

Identitatea gastronomică, un element esențial

Una dintre marile provocări este definirea unei identități culinare clare, care să poată fi prezentată într-un format competitiv. Această balansare între tradiție și modernitate rămâne una dintre cele mai dificile misiuni pentru echipele din țările emergente gastronomic.

„La Bocuse d’Or nu contează doar execuția tehnică impecabilă, deși aceasta este esențială. Contează foarte mult și povestea pe care o transmiți prin farfurie. Este important să vii cu un concept care te reprezintă ca țară, care are rădăcini, dar care este în același timp relevant și ușor de înțeles la nivel internațional. Aici apare provocarea: cum traduci identitatea ta culinară într-un limbaj modern, fără să o pierzi.”

Evoluția gastronomiei românești

Participarea la competiții internaționale reflectă, în opinia lui Cezar Munteanu, evoluția generală a industriei HoReCa din România. Totuși, el atrage atenția că dezvoltarea trebuie susținută prin educație și continuitate, nu doar prin apariții punctuale în competiții.

„Se vede o schimbare clară în ultimii ani, atât în rândul bucătarilor, cât și în rândul publicului. Avem oameni mai bine pregătiți, mai conectați la ce se întâmplă în afară, restaurante care pun accent pe produs și pe tehnică. În același timp, și clienții au evoluat: sunt mai atenți, mai informați, înțeleg mai bine ce li se pune în farfurie. Toate aceste lucruri contribuie la creșterea nivelului general.”

Pentru România, participarea la Bocuse d’Or nu reprezintă un punct de sosire, ci începutul unui proces mai amplu.

„Participarea este un pas important și necesar, dar nu este un obiectiv final în sine. Important este ce faci după: dacă reușești să construiești pe baza acestei experiențe, să creezi continuitate și să implici mai mulți oameni în acest proces. Doar așa pot apărea rezultate reale, în timp. Altfel, rămâne doar o apariție punctuală.”