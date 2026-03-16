16 mart. 2026, Fine dining
VIDEO | Cum a intrat Chef Vasilică Bejenaru în arena bucătarilor de la Bocuse d'Or / A purtat cu vestă tradițională și căciulă din blană de oaie
Foto: Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism - România

Chef Vasilică Bejenaru a intrat în arena competiției culinare Bocuse d’Or purtând, pe lângă echipamentul clasic de bucătar, două simboluri românești: o vestă cu motive tradiționale și o căciulă din blană de oaie.


G4Food

Intrarea lui Chef Vasilică Bejenaru în arena concursului a avut și o încărcătură simbolică

Prezența în competiție marchează un moment important pentru gastronomia românească. Este prima dată când România intră în circuitul Bocuse d’Or, alături de națiuni cu tradiție culinară puternică, precum Franța, Italia, Danemarca sau Suedia.

Intrarea lui Chef Vasilică Bejenaru în arena concursului a avut și o încărcătură simbolică. Vesta cu motive tradiționale și căciula din blană de oaie au adus în prim-plan identitatea românească într-un spațiu dominat de uniformele albe ale bucătarilor din întreaga lume.

Competiția Bocuse d’Or, fondată de celebrul chef francez Paul Bocuse, este organizată o dată la doi ani și reunește cele mai bune echipe culinare din lume. Bucătarii trebuie să pregătească, într-un timp limitat și în fața publicului, preparate complexe care sunt evaluate de un juriu format din unii dintre cei mai cunoscuți chefi internaționali.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Călătorii Culinare
19 mart.
VIDEO | De ce se spune despre câini că „vânează trufe”/ Proprietar plantație: „Orice câine poate fi învățat să caute trufe, dar la început erau câini de vânătoare”
Fântâna de sănătate
19 mart.
VIDEO | Fântâna de sănătate | Raluca Maria Popa (nutriționist): „Mâncatul emoțional la copii este normal, dar contează cum îl gestionăm”
Retail
17 mart.
VIDEO | 2025, Unul dintre cei mai slabi ani pentru apicultura românească. Producția de miere a scăzut sub 10.000 de tone, iar mierea de salcâm devine tot mai rară
Rețetele Juanitei
17 mart.
VIDEO | Rețetele Juanitei | Baclava de casă, se face rapid și nici nu e așa de dulce ca cea din comerț/ Poți pune sirop după gust și fistic adevărat
Călătorii Culinare
17 mart.
VIDEO | Oricât ai ști despre trufele negre e posibil să nu fie adevărat/ Producător: Dacă la restaurant nu-ți rade trufa în față, cel mai probabil e ceva cu aromă de trufă, nu produsul autentic
