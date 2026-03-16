Chef Vasilică Bejenaru a intrat în arena competiției culinare Bocuse d’Or purtând, pe lângă echipamentul clasic de bucătar, două simboluri românești: o vestă cu motive tradiționale și o căciulă din blană de oaie.
Prezența în competiție marchează un moment important pentru gastronomia românească. Este prima dată când România intră în circuitul Bocuse d’Or, alături de națiuni cu tradiție culinară puternică, precum Franța, Italia, Danemarca sau Suedia.
Intrarea lui Chef Vasilică Bejenaru în arena concursului a avut și o încărcătură simbolică. Vesta cu motive tradiționale și căciula din blană de oaie au adus în prim-plan identitatea românească într-un spațiu dominat de uniformele albe ale bucătarilor din întreaga lume.
Competiția Bocuse d’Or, fondată de celebrul chef francez Paul Bocuse, este organizată o dată la doi ani și reunește cele mai bune echipe culinare din lume. Bucătarii trebuie să pregătească, într-un timp limitat și în fața publicului, preparate complexe care sunt evaluate de un juriu format din unii dintre cei mai cunoscuți chefi internaționali.
