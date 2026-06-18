România își consolidează poziția de partener comercial numărul unu al Republicii Moldova, devenind destinația a peste 30% din totalul mărfurilor trimise peste hotare de producătorii moldoveni. Schimburile comerciale bilaterale au atins anul trecut o valoare istorică de aproape 4 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul 2024. Tendința ascendentă continuă în forță și în primele patru luni din acest an (2026), perioadă în care livrările moldovenești către piața românească au înregistrat un nou salt de 10%, anunță Agerpres.

Aceste date statistice au fost prezentate în cadrul primei ediții din acest an a programului „Export Vision”, un eveniment organizat de Agenția de Investiții din Republica Moldova pe baza unui studiu amplu privind oportunitățile comerciale de peste Prut.

România „poartă de acces” a Republicii Moldova către Uniunea Europeană

Irina Tolstousov, directoarea adjunctă a Agenției de Investiții, a explicat că România nu este doar o piață de desfacere extrem de atractivă, ci și o veritabilă „poartă de acces” către restul Uniunii Europene. Odată ce un brand moldovenesc reușește să se impună în România, extinderea către economii mari precum Germania, Italia sau Polonia devine mult mai simplă din punct de vedere logistic și birocratic.

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Deși cifrele actuale arată excelent, experții avertizează că producătorii de la Chișinău abia au zgâriat suprafața oportunităților.

„România importă anual mărfuri din întreaga lume în valoare de 130 de miliarde de euro, însă din Republica Moldova cumpără doar în valoare de un miliard. Gândiți-vă la această diferență! Este o piață de 20 de ori mai mare ca valoare economică, care vorbește aceeași limbă și numără 19 milioane de consumatori, comparativ cu cei 2,4 milioane din Republica Moldova. Potențialul de creștere este imens”, spune Andrei Crigan, expert în studierea piețelor.

Ce vinde Republica Moldova peste Prut?

Studiul scoate la iveală o oportunitate strategică masivă: România înregistrează un deficit comercial de aproximativ patru miliarde de euro strict pe segmentul produselor alimentare. Acest deficit poate fi acoperit cu succes de companiile agroalimentare din Republica Moldova.

În prezent, structura exporturilor moldovenești către România este împărțită astfel:

Produse alimentare (40% din totalul exporturilor)

Este zona cu cea mai rapidă ascensiune, bazată în special pe materii prime și produse procesate cu valoare adăugată:

Semințe de floarea-soarelui și de rapiță;

Vinuri de calitate și conserve;

Produse de panificație, uleiuri vegetale, sucuri naturale și gemuri.

Produse nealimentare (aprox. 600 de milioane de euro)

Sectorul industrial deține o pondere financiară importantă, fiind dominat de trei mari piloni:

Cablaje electrice (pentru industria auto);

Bare din fier și profile metalice;

Articole de mobilier.

Ghid pentru companiile moldovenești

Conform analizelor de piață, cumpărătorul din România a devenit mult mai sofisticat în ultimii ani. Acesta vânează un raport corect între preț și calitate, apreciază produsele care vin la pachet cu o poveste autentică de brand și se așteaptă ca firmele să aibă o prezență hibridă (atât pe rafturile magazinelor fizice, cât și în online).

Pentru a sparge barierele de intrare pe piața românească, experții le recomandă antreprenorilor din Republica Moldova: