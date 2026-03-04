Aproape un sfert dintre companiile din provincia Siena, din regiunea italiană Toscana, sunt deținute sau conduse de femei. În total, 6.639 de întreprinderi sunt controlate majoritar de antreprenoare, ceea ce reprezintă 24,5% din totalul firmelor din provincie, potrivit datelor citate de presa italiană, conform G4Media.

Numărul acestora a rămas practic neschimbat față de 2024, fiind înregistrată doar o singură companie în plus.

Pe lângă antreprenoarele născute în Italia, care rămân majoritare, economia locală include și o prezență semnificativă a femeilor provenite din alte țări. În Siena sunt peste 1.600 de antreprenoare născute în străinătate.

Româncele domină antreprenoriatul feminin străin din Siena, Toscana

Cea mai numeroasă comunitate este cea românească, cu 240 de proprietare de firme. Urmează antreprenoarele de origine albaneză, în număr de 134, și cele chineze, 102. Comunități importante există și din Germania, cu 99 de proprietare de firme, din Regatul Unit, cu 73, și din Franța, cu 70. În același timp, sunt prezente și antreprenoare din afara Europei, precum Brazilia, cu 63 de titulari, Statele Unite, cu 54, și Polonia, cu 52.

Agricultura este sectorul în care activează cele mai multe firme conduse de femei, cu 1.593 de întreprinderi, adică 24% din total. Comerțul urmează cu 1.296 de companii, reprezentând 19,5%. Sectorul serviciilor de cazare și alimentație publică numără 911 firme conduse de femei, adică 13,7% din total, iar alte activități de servicii însumează 683 de companii, aproximativ 10,3%.

- articolul continuă mai jos -

În anumite domenii, ponderea antreprenoriatului feminin este chiar mai mare. În categoria altor activități de servicii, firmele deținute de femei reprezintă 57,4% din totalul companiilor din sector. În sănătate și asistență socială ponderea este de 37%, în servicii de cazare și catering de 31,3%, iar în agricultură de 29,9%.

Companiile conduse de femei asigură și o parte importantă a locurilor de muncă din provincie. Acestea angajează 16.326 de persoane, adică 13,8% din totalul angajaților din Siena, în creștere cu 0,4% față de anul precedent.

Datele arată și o structură de vârstă specifică în rândul femeilor aflate în poziții de conducere. Din totalul de 14.341 de femei care ocupă funcții de responsabilitate în companii, cele mai multe au între 50 și 69 de ani, respectiv 7.368. Urmează categoria 30–49 de ani, cu 4.331 de persoane. În același timp, 2.213 antreprenoare au peste 70 de ani, în timp ce doar 429 de persoane sub 30 de ani ocupă astfel de poziții.

„Datele pentru sfârșitul anului 2025 conturează un peisaj antreprenorial feminin”, comentează Massimo Guasconi, președintele Camerei de Comerț Arezzo-Siena, „care demonstrează o capacitate extraordinară de reziliență și repoziționare strategică către servicii avansate și activități profesionale. Ne confruntăm cu un mozaic de competențe și experiențe care confirmă rolul fundamental al femeilor în asigurarea dinamismului sistemului economic provincial. Din păcate, însă, acest scenariu se ciocnește cu o situație economică națională în care industria este încetinită de consumul fragil și costurile încă ridicate ale energiei, situații care se traduc într-o creștere a PIB-ului italian de doar 0,5% față de estimarea de 0,7%. La aceasta se adaugă un climat de incertitudine internațională alimentat de conflictele în curs, care nu numai că destabilizează piețele și lanțurile de aprovizionare, dar afectează profund și încrederea gospodăriilor și a întreprinderilor. În special, conflictul din Orientul Mijlociu, pe lângă faptul că provoacă moarte și distrugere, riscă să inflameze și mai mult o zonă geopolitică vitală, cu repercusiuni directe asupra costurilor materiilor prime și asupra stabilității comerțului mondial”.