Pe măsură ce sezonul gripei se intensifică, oamenii caută tot mai multe strategii naturale de susținere a sistemului imunitar. O nouă cercetare sugerează că un compus dintr-un fruct comun, prezent inclusiv în coaja acestuia, ar putea avea proprietăți care interferează cu infectarea celulară de către virusul gripal, arată NY Post.

Cercetătorii au descoperit că un compus numit punicalagin, prezent în coaja rodiei, poate afecta procesul prin care virusul gripal se leagă de celulele umane și le infectează. Acest proces, denumit hemaglutinație, este esențial pentru replicarea virusului. În testele de laborator, punicalaginul a perturbat această legătură, ceea ce indică un potențial efect antiviral. De asemenea, unele studii anterioare sugerează că aceeași substanță ar putea oferi protecție și împotriva altor virusuri, cum ar fi cel al herpesului, deși dovezile sunt încă preliminare și bazate pe cercetări de laborator sau pe culturi celulare.

Tradiție și alimentație bogată în nutrienți

Rodiile nu sunt doar un subiect al cercetărilor moderne. Fructul a fost folosit de mii de ani în medicină tradițională, inclusiv în medicina antică egipteană și în sistemele Ayurvedice, pentru tratarea infecțiilor și a problemelor digestive. Specialiștii spun că aproape toate părțile plantei – de la suc și semințe până la coajă sau scoarță – au fost testate pentru proprietăți antimicrobiene.

Nutriționiștii moderni, cum este Shannon Haynes, dietetician în sistemul de sănătate Hartford HealthCare, atrag atenția că, pe lângă compușii specifici cu potențial antiviral, rodia este bogată în antioxidanți, vitamine și fibre, care susțin sănătatea generală a inimii, pielii și digestiei. Ea recomandă includerea semințelor de rodie în iaurturi, smoothie-uri, ovăz sau salate. În ceea ce privește sucul, acesta poate avea beneficii, dar trebuie consumat cu moderație din cauza conținutului natural de zahăr.

Limitele actuale ale dovezilor

Deși rezultatele obținute în laborator sunt promițătoare, specialiștii subliniază că nu există încă studii clinice suficiente făcute pe subiecți umani, care să confirme eficacitatea compușilor din coaja de rodie împotriva gripei sau altor infecții. Cercetătorii solicită mai multe teste pe subiecți umani pentru a confirma dacă beneficiile observate in vitro se traduc într-un efect real în organism.

În contextul unei gripe sezoniere severe, însoțite de eficacitate redusă a vaccinurilor în unele regiuni, consumul de fructe bogate în compuși bioactivi, ca rodia, poate fi un mod sănătos de a susține sistemul imunitar. Totuși, medicii avertizează că nu trebuie privită ca substitut pentru vaccinare sau pentru tratamentele medicale convenționale.