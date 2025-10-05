Ritualul de mic dejun la care regretata Prințesa Diana nu a renunțat niciodată /  Ingredientul surprinzător pe care îl adăuga mereu, preparând un mic dejun regal, dar simplu

A mânca precum un membru al familiei regale nu înseamnă doar caviar și preparate sofisticate. În cazul regetatei Prințese Diana, diminețile începeau cu un preparat aparent banal, dar cu un ingredient surprinzător. Fostul bucătar regal Darren McGrady a dezvăluit detaliile rețetei care a devenit preferata ei, noytează Food & Wine.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

McGrady a lucrat 15 ani pentru regina Elisabeta a II-a, prințul Philip, prințesa Diana și fiii acesteia, William și Harry. După cariera la palat, el a publicat cărți de bucate și a lansat propria afacere de catering în Texas. În această vară, pe canalul său de YouTube, chef-ul a împărtășit modul în care pregătea micul dejun al prințesei. Un preparat cu ovăz, dar și cu un ingredient neașteptat: sucul de portocale.

O tradiție elvețiană redescoperită

Rețeta preferată de Diana era varianta sa de „overnight oats” – ovăz lăsat la înmuiat peste noapte. Diferența era că cerealele nu erau hidratate în lapte sau apă, ci în suc de portocale proaspăt stors. „Vreau asta la micul dejun în fiecare zi”, i-ar fi spus Diana bucătarului ei.

Originea preparatului trimite la Elveția, unde medicul Maximilian Bircher-Brenner a inventat, la începutul anilor 1900, un mic dejun pe bază de ovăz hidratat. Meniul său, cunoscut sub numele de Bircher muesli, era considerat inițial un aperitiv sănătos. De-a lungul timpului, lichidul folosit pentru înmuiere a fost diversificat: apă, lapte sau suc de fructe.

Cum se pregătea rețeta Dianei

McGrady explică faptul că trebuie folosit ovăz integral, nu fulgi rapizi. Cerealele se acoperă cu suc de portocale și se lasă peste noapte la frigider. Dimineața, lichidul este absorbit aproape complet.

În rețeta Prințesei Diana, ovăzul era combinat cu iaurt grecesc, puțin suc de lămâie și miere. Aceste ingrediente adăugau cremozitate și un echilibru între dulce și acrișor.

Elementele esențiale din muesli-ul original erau și ele prezente: măr ras și nuci, care adăugau textură și prospețime. Bucătarul mai adăuga uneori afine proaspete, dar a subliniat că rețeta poate fi personalizată cu orice fruct de sezon.

Un mic dejun versatil

Chef-ul notează că acest preparat poate fi adaptat în nenumărate feluri. Ciocolata neagră ar intensifica aromele de citrice, iar sucul de ananas cu fulgi de cocos ar da un aer exotic. Secretul este ca ovăzul să fie înmuiat într-un lichid fructat, care să păstreze spiritul rețetei.

Astfel, un mic dejun regal nu era neapărat sofisticat, ci nutritiv, simplu și ușor de reprodus acasă. Alegerea Prințesei Diana reflecta preferința ei pentru mâncăruri sănătoase și naturale, dar și deschiderea către rețete internaționale.