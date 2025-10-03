Conopida în general nu stârnește mari pasiuni și multă lume o ocolește sau o consumă doar din perspectiva calităților ei nutritive, nu pentru gust. Însă totul depinde de modul în care o gătim. Poate fi o legumă fadă și neatractivă, dacă nu știm ce să facem cu ea. Dar poate fi înglobată într-o rețetă care îi pune în valoare calitățile.

În cazul nostru, de faptul că este foarte simplu să obținem din buchețelele de conopidă o cremă dulceagă și plină de gust, care o adăugăm peste paste. Și cum orice fel de paste are nevoie și de o parte de textură cremoasă, iată că o legumă neatractivă se transformă exact în ceea ce avem nevoie.

Pentru a completa partea de gust, am ales pentru rețeta de azi să combin conopida cu puțin bacon. Dar ea stă foarte bine și alături de ton, sardine sau anșoa din conservă. La fel cum merge perfect în combinație cu fasole sau năut, chiar și într-o combinație cu paste, dacă preferăm o variantă vegetală. Ultima dar nu cea din urmă posibilitate, conopida poate fi o bază perfectă căreia îi conferim un plus de gust adăugând măsline, capere sau roșii uscate – clasicele ingrediente mediteraneene.

Conopida – un aliment de sezon plin de beneficii

Conopida este unul dintre cele mai recomandate alimente vegetale de sezon. Conform literaturii de specialitate, este bogată în special în vitamina C, potasiu, fosfor și calciu, dar și în antioxidanți care combat îmbătrânirea celulară. În plus, are proprietăți antiinflamatoare și antibacteriene, dar este bogată și în fibre utile în digestie. Și eliberează un nivel foarte scăzut de calorii.

O serie lungă de motive pentru care mai ales toamna o putem include în supe sau supe-cremă, mâncăruri scăzute, în diferite combinații de curry, dar și în salate calde, alături de ciuperci, năut, fasole, dovleac etc – toate alimente ideale anotimpului rece.

Dar conopida merge și mixată în diferite compoziții, inclusiv de clătite, sau în alte combinații de legume la cuptor sau paste gratinate în cuptor.

Ingrediente – 4 porții de paste cu bacon și conopidă

400 g paste

700 g conopidă

3 căței de usturoi

2 linguri ulei extravirgin de măsline

1 ardei iute (opțional)

guanciale sau bacon

parmezan ras, sare, piper

Procedeu

Curățăm conopida și o rupem în buchețele cât mai mici. Le sotăm rapid în tigaia în care am aromatizat puțin ulei cu usturoiul tăiat felii subțiri și ardei iute, dacă preferăm. Completăm cu puțină sare, ținând cont de faptul că și alte ingrediente o mai conțin.

După circa 10 minute la foc mediu spre iute, dăm deoparte câteva buchețele mai prezentabile, iar restul de conopidă îl mixăm cu un mixer vertical, pentru a obține din ea o cremă. Pentru asta, folosim câteva linguri din apa în care fierb între timp pastele.

Crema obținută o vom încorpora la final când amalgamăm pastele. Pentru a face totul și mai simplu, adăugăm în ea 2-3 linguri de parmezan ras. Merită încerat și cu un cașcaval mai uscat, ras pe răzătoarea fină. Este un procedeu simplu care poate fi folosit pentru a prepara o supă cremă de conopidă, aromatizând-o după preferințe, cu ceapă, usturoi, ardei iute, lămâie, ierburi aromatice etc.

Între timp, într-o tigaie largă, sotăm feliile de bacon sau guanciale tăiate cât mai subțiri. Când ele încep să devină translucide și să se rumenească puțin, adăugăm în tigaie și buchețelele de conopidă lăsate deoparte. Continuăm să sotăm până când considerăm că sunt suficient de rumenite.

Peste ele, adăugăm pastele spaghetti fierte între timp și răcite. Sotăm puțin împreună pentru ca pastele să se aromatizeze la maximul de posibilități. Apoi completăm cu crema de conopidă, amalgamând delicat. Reglăm și de sare, dacă mai e nevoie.

Servim adăugând direct în farfurie puțin parmezan ras și piper. Iar în loc de parmezan sau împreună cu el, putem adăuga miez de nucă măcinat sau de fistic. Ambele au sens și adaugă valoare adăugată, căldura pastelor amplificându-le gustul și aroma.