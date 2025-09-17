VIDEO | Rețetele Juanitei | Tocană de ardei copți cu sos de smântână/ Usturoiul și mărarul îi dau o aromă rustică/ E o perfectă garnitură pentru carne, orez sau cartofi, dar merge și cu o felie de pâine înmuiată în sos

Mie îmi plac ardeii copți, îi pregătesc în fiecare săptămână, îi adaug în mâncăruri, omlete, salate, sandwich-uri sau îi mănânc așa, pur și simplu. De mult n-am mai făcut însă o tocană de ardei copți, așa că azi i-a venit rândul.

Ingrediente pentru tocana de ardei copți

5 ardei roșii și 2 verzi (se coc, se curăță de coajă și semințe)

3–4 fire de ceapă verde sau 1 ceapă normală

3–4 căței de usturoi sau câteva fire de usturoi verde

1 praz

2-3 linguri de bulion de roșii

2-3 linguri ulei de măsline extravirgin

200 de ml smântână de gătit

Sare și piper după gust

Mărar verde tocat.

Preparare

Coacem ardeii pe flacără, pe o tablă metalică, în airfryer sau pe grătar. După ce s-au înnegrit, îi punem într-o oală, presărăm sare și îi acoperim cu un capac. Îi curățăm de piele, cotoare și semințe, apoi îi tăiem în fâșii.

Curățăm, spălăm ceapa, prajul și usturoiul. Eu am folosit ceapă și usturoi verde. Le tăiem rondele și le punem la călit într-o cratiță cu uleiul și călim până în 10 minute.

Punem în cratiță fâșiile de ardei copți și amestecăm.

Adaugăm și bulionul de roșii și lasăm să fiarbă încă 5 minute..

Condimentăm cu sare și piper proaspăt măcinat. Adăugăm smântâna și lasăm să dea 2–3 clocote.

La final, adăugăm și usturoiul zdrobit și mărarul tocat, pentru o aromă mai puternică.

Servirea

E o perfectă garnitură pentru carne, orez sau cartofi, dar merge și cu o felie de pâine muiată în sos.

Poftă bună!

