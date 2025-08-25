Rețetele Juanitei | Supă de pâine cu ou poșat – seamănă puțin cu supa de ceapă franțuzească/ Bună și sățioasă, este o metodă inedită de a recicla pâinea veche

Supa de pâine, cunoscută în Europa ca pavese (Italia), supă cu pâine și brânză gratinată (ruda supei de ceapă în Franța) sau sopa de ajo y pan (Spania), este un preparat simplu – și pe deplin integrat în noile tendințe de reducere a risipei alimentare, născut din nevoia de a valorifica pâinea veche – un element esențial al bucătăriei țărănești tradiționale. În trecut, când pâinea era un bun de preț, nimic nu se arunca: resturile puteau fi transformate în supe calde și reconfortante, care în plus țineau și de foame.

Cum transformăm pâinea veche într-un preparat special, chiar gourmet

Ingrediente (pentru 4 porții):

300–400 de gr de pâine (ideal puțin uscată)

1,5 litri supă (de pui, legume sau vită)

1 ceapă, 1–2 căței de usturoi

2–3 linguri de ulei de măsline

4 ouă (pe care le vom poșa)

Sare, piper, verdeață (pătrunjel) după gust.

Preparare supă de pâine cu ou poșat

Se călesc ceapa (și usturoiul) tăiate fin în ulei de măsline, până devin translucide.

Se adaugă supa și se aduce la fierbere.

Separat, pâinea veche se rupe în bucăți mici și se adaugă în supă, lăsându-se să se înmoaie și să se îngroașe timp de 10–15 minute. O altă variantă, mai puțin dietetică, dar cu un plus de gust, este să o prăjim în ulei, tăiată felii, pe ambele părți, înainte de a o adăuga în supă. Se mărunțește totul cu blender-ul până se obține o cremă fină și subțire. Dacă o doriți și mai fină se trece printr-o sită.

În acest timp, ouăle se poșează – adică se sparg în apă aproape clocotită cu un strop de oțet, pentru a obține textura specifică.

Pentru servire, supa se așază în farfurii, peste care se adaugă câte un ou poșat. Se condimentează cu sare, piper și verdețuri proaspete.

Beneficiile oului și de ce e bine să le consumi cât mai des

Conține proteine complete : oul este o sursă excelentă de proteine esențiale, cu un profil nutritiv echilibrat.

Sunt ușor de digerat : oul și în special cel poșat este ușor de digerat datorită texturii sale delicate și lipsei grăsimilor rezultate din prăjit (care există în cazul omletelor ori ouălor ochiuri).

Conține o gamă variată de vitamine și minerale: oul este bogat în vitaminele A, D, B12, colină, fosfor și seleniu și contribuie la sănătatea oaselor, a creierului și a sistemului imunitar.

Supa pavese și alte variante de a recicla pâinea

Preparatul din Lombardia, Zuppa Pavese, este similar: felii de pâine uscate puse într-o supă, acoperite cu ouă poșate și presărate cu parmezan. Pe insula Sardinia, pane frattau include straturi de pâine, sos de roșii, pecorino și ou poșat, oferind o variantă sofisticată și rustică în același timp. În Spania există o largă tradiție în a recicla pâinea veche, de la supa de usturoi (ajo), pâine și ou fiert, până la migas de pan, un fel de

Reducerea risipei alimentare – un argument puternic

Folosită în mod tradițional pentru a valorifica pâinea învechită, această supă este un prim pas către o bucătărie sustenabilă. Păinea veche este ingredientul principal, iar resturile nu mai ajung aruncate. Adoptarea unor astfel de rețete în bucătărie este o formă simplă, dar eficientă, de a combate risipa alimentară.

De la hrana săracilor la un preparat gourmet

Pe lângă economisire și reducerea risipei, supa de pâine cu ou poșat are avantajul că este rapidă, accesibilă și versatilă. Hrănitoare și elegantă, reușește să transforme ingrediente modeste într-un preparat care impresionează – perfect pentru un prânz, un brunch de weekend sau o cină. Cu puțină cretivitate devine chiar un preparat gourmet.

Poftă bună!

