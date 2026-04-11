Perioada de dinainte de Paște aduce, în fiecare an, aceeași presiune a meselor bogate și a listelor de cumpărături tot mai lungi. Nutriționistul Tania Fântână atrage atenția că problema nu este lipsa opțiunilor, ci tendința de a cumpăra mult peste necesar, de cele mai multe ori din impuls sau din obișnuință.

„Stomacul nostru nu știe că e Paștele”, spune aceasta, subliniind că organismul nu are nevoie de mai multă mâncare doar pentru că este sărbătoare. În practică, excesele se traduc prin frigiderul plin „în caz că”, cu mai multe tipuri de carne, aperitive similare, dulciuri pentru musafiri și produse care nu sunt consumate în mod obișnuit. Rezultatul apare după sărbători, când o parte dintre alimente ajung să fie aruncate.

Specialistul recomandă un pas simplu înainte de cumpărături: verificarea frigiderului și a cămării. Multe dintre ingredientele deja existente, ouă, legume, conserve sau condimente, pot fi folosite pentru salate, garnituri sau aperitive ușoare, fără a fi nevoie de preparate complicate sau meniuri încărcate.

În privința preparatelor tradiționale, carnea de miel poate fi consumată în cantități moderate, alegând o singură variantă, drob sau friptură, și asociată cu legume. În paralel, peștele este o alternativă mai ușor de digerat și poate echilibra mesele bogate în carne.

Nutriționistul mai atrage atenția asupra capcanelor din supermarketuri: promoțiile, ambalajele tematice și produsele „de sezon” care ajung să fie cumpărate fără un plan clar. Un criteriu util este întrebarea dacă produsul ar fi ales și într-o zi obișnuită.

În final, recomandările sunt simple: listă clară de cumpărături, meniu stabilit dinainte și evitarea achizițiilor „în caz că”. O masă de Paște reușită nu depinde de cantitate, ci de echilibru și de contextul în care este trăită.