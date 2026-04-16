O descoperire recentă realizată de cercetători de la Stanford ar putea schimba radical modul în care sunt tratate obezitatea și excesul de greutate. O echipă de oameni de știință a identificat o moleculă naturală care imită efectele medicamentelor populare pentru slăbit, precum Ozempic, dar fără o parte dintre efectele secundare asociate acestora. Studiul, publicat în revista Nature și citat de ScienceDaily, arată că această moleculă, denumită BRP, poate reduce pofta de mâncare și greutatea corporală, acționând direct asupra centrilor de control ai apetitului din creier.

Spre deosebire de tratamentele actuale, precum semaglutida (substanța activă din Ozempic), care acționează asupra mai multor organe din corp, BRP pare să fie mult mai țintită. Cercetătorii spun că aceasta acționează în special la nivelul hipotalamusului, zona creierului responsabilă pentru reglarea foamei și metabolismului.

Această diferență ar putea explica de ce noua moleculă nu produce unele dintre reacțiile adverse frecvente ale tratamentelor actuale, precum greața, constipația sau pierderea masei musculare.

Rezultate promițătoare în teste pe animale

Testele realizate până acum au fost efectuate pe animale, însă rezultatele sunt considerate încurajatoare. În cazul șoarecilor și al porcilor miniaturali, o singură doză administrată înainte de masă a redus consumul de hrană cu până la 50% într-o oră. În plus, în cazul șoarecilor obezi, administrarea zilnică timp de două săptămâni a dus la scădere în greutate, în timp ce animalele netratate au continuat să acumuleze kilograme.

Important este faptul că această pierdere în greutate a provenit în principal din reducerea grăsimii, fără efecte negative asupra masei musculare sau asupra comportamentului animalelor.

Rolul inteligenței artificiale în descoperire

Un element cheie al cercetării a fost utilizarea inteligenței artificiale. Oamenii de știință au dezvoltat un algoritm special care a analizat aproximativ 20.000 de gene umane pentru a identifica posibile molecule cu rol hormonal. Din mii de variante posibile, cercetătorii au selectat câteva sute de candidați, iar ulterior au testat 100 dintre aceștia. Molecula BRP s-a remarcat printr-un efect puternic asupra neuronilor implicați în controlul apetitului, fiind de până la zece ori mai activă decât alte variante analizate.

Deși rezultatele sunt promițătoare, cercetătorii avertizează că este prea devreme pentru concluzii definitive. Studiile au fost realizate doar pe animale, iar eficiența și siguranța pentru oameni urmează să fie testate în studii clinice.

„Suntem foarte interesați să vedem dacă este sigur și eficient la oameni”, au transmis autorii cercetării.

Un posibil pas înainte în tratamentul obezității

Obezitatea rămâne una dintre cele mai mari provocări de sănătate la nivel global, iar tratamentele actuale, deși eficiente, sunt adesea însoțite de efecte secundare neplăcute. Noua descoperire ar putea deschide calea către terapii mai precise, care să acționeze direct asupra mecanismelor din creier, fără a afecta alte funcții ale organismului.

Deocamdată, molecula BRP rămâne în faza de cercetare, însă rezultatele obținute până acum sugerează că viitorul tratamentelor pentru slăbit ar putea fi mult mai personalizat și mai bine tolerat decât în prezent.