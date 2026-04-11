Directorul general al McDonald’s, Chris Kempczinski, a devenit ținta glumelor pe internet după un videoclip în care gustă un burger, explicând ulterior că gestul său stângaci a fost influențat de educația primită în copilărie, scrie The Guardian.

Într-un interviu acordat The Wall Street Journal la începutul lunii aprilie, Kempczinski a spus că a urmat sfatul mamei sale de a nu vorbi niciodată cu gura plină, motiv pentru care a luat o mușcătură foarte mică în timpul unui clip filmat în februarie, devenit viral.

„Dau toată vina pe mama mea, pentru că mi-a spus: «Nu vorbi cu gura plină»”, a declarat el. „Probabil că ar fi trebuit să spun: «La naiba cu asta, o să vorbesc cu gura plină».”

Un nou clip, aceeași reacție

În același interviu, CEO-ul a încercat să trateze situația cu umor și a filmat pe loc un nou videoclip în care mușcă dintr-un nugget de pui. Rezultatul nu a schimbat percepția publicului.

Comentariile apărute pe rețelele sociale au fost în aceeași notă critică. Un utilizator a scris că noua încercare „a fost mai rea decât cea din burger”, în timp ce alții au remarcat că „pare că nu vrea să-și mănânce propriile produse” sau că gestul său „pare dureros”.

De la „produs” la viral

Primul videoclip, publicat pe 4 februarie, îl arăta pe Kempczinski degustând noul burger Big Arch și referindu-se la acesta drept „produs”, spunând că „nici măcar nu știe cum să-l abordeze” din cauza dimensiunii.

Clipul a devenit rapid viral la finalul lunii februarie și începutul lunii martie, generând reacții ironice. Un utilizator a comentat că formularea „produs alimentar” este „înfricoșătoare”, în timp ce altul a sugerat că atitudinea CEO-ului nu transmite convingere în promovarea burgerului.

Expunerea liderilor, cu risc de backlash

Cazul evidențiază o tendință tot mai vizibilă: liderii din mediul de afaceri încearcă să fie mai prezenți în online și să comunice direct cu publicul. Strategia poate funcționa, dar expune companiile la reacții rapide și uneori dure atunci când mesajul nu este perceput ca autentic.

În ciuda valului de ironii, impactul asupra companiei pare limitat. Potrivit Business Insider, acțiunile McDonald’s au crescut cu aproximativ 3% față de anul precedent.

Chris Kempczinski conduce compania din 2019, după ce s-a alăturat grupului în 2015 și a ocupat anterior funcții de conducere la PepsiCo și Kraft Foods.