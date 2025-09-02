Rețetele Juanitei | Salată mexicană cu fasole roșie, porumb, avocado și legume/ O poți transforma ușor într-o salată cu pește sau cârnat picant

O rețetă hrănitoare, colorată și plină de savoare, care îmbină ingrediente sud-americane precum quinoa, avocado, fasolea roșie și porumbul, aceasta este salata mexicană. Preparatul este ușor de făcut, gata în mai puțin de 40 de minute, și poate fi adaptat în funcție de preferințe – fie în varianta vegană, fie cu adaos de proteine animale.

Ingrediente

300-400 de gr de fasole roșie (din conservă, scursă și clătită)

200 de gr de porumb (din conservă, scurs, clătit)

1 avocado bine copt

3-4 fire de ceapă verde

1 ardei gras roșu

1 ardei iute, jalapeño dacă aveți și vă place (opțional)

3-4 linguri ulei de măsline extravirgin

Zeama și coaja de la 1 lime (sau lămâie) bio

Sare și piper proaspăt măcinat, după gust.

Variante: 100de gr de somon afumat / 100 de gr de ton din conservă / 80 de gr de cârnați picanți (chorizo sau alt tip)

Preparare salată mexicană

Fasolea și porumbul din conserve se scurg și se clătesc sub jet de apă rece.

Ardeiul gras se taie cubulețe, ceapa verde se toacă rondele, iar jalapeño se curăță de semințe și se toacă fin.

Avocado se zdrobește pe jumătate și se transformă într-un dressing, amestecat cu uleiul de măsline, zeama și coaja de lime, sare și piper. Celalaltă jumătate se taie cuburi și se stropește cu puțină zeamă de lime pentru a preveni oxidarea.

Într-un bol mare se amestecă fasolea roșie, porumbul, legumele tocate și cuburile de avocado. Se adaugă dressingul și, opțional, proteina aleasă: somon afumat pentru o notă rafinată, ton pentru o variantă ușoară și sățioasă sau cârnaț picant pentru gust rustic.

Servire și variante

Salata se servește imediat, simplă sau ca garnitură. Este excelentă lângă o tortilla caldă, cartofi dulci copți, carne la grătar sau chiar pe post de fel principal ușor.

Se poate transforma într-un preparat mai complet dacă îi adăugăm:

Somon afumat – aduce un plus de acizi grași omega-3 și savoare delicată.

Ton – pentru o variantă rapidă și bogată în proteine.

Cârnaț picant – pentru iubitorii de arome intense și iuțeală.

Beneficiile ingredientelor

Fasolea roșie – bogată în proteine vegetale, fibre și antioxidanți, contribuie la sănătatea digestivă și la menținerea unei glicemii stabile.

Porumbul – aduce dulceață naturală și energie prin conținutul său de carbohidrați complecși, dar și antioxidanți ca luteina și zeaxantina, benefici pentru sănătatea ochilor.

Avocado – plin de grăsimi sănătoase (omega-9), fibre și vitamine (E, C, B6), susține sănătatea inimii și a pielii.

Țelina și ardeiul gras – aduc prospețime, vitamine (C și A) și un aport crescut de fibre.

Ardeiul jalapeño – oferă un plus de iuțeală și capsaicină, compus cu efecte antiinflamatoare și stimulente pentru metabolism.

Uleiul de măsline și lime-ul – dau aromă și prospețime, susțin digestia și aduc antioxidanți puternici.

Poftă bună!