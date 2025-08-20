Rețetele Juanitei | Pui cu legume și paste de orez – o incursiune în bucătăria asiatică/ Gusturi exotice și un prânz ușor de pregătit

Bucătăria asiatică a cucerit în ultimele decenii inimile gurmanzilor din toată lumea, iar motivele sunt simple: combinația de arome intense, folosirea ingredientelor proaspete și echilibrul dintre gust și valoare nutritivă. Dacă în Occident mesele au fost înă de curând dominate de carne și garnituri consistente, Asia a adus în prim-plan filosofia echilibrului – un preparat nu este complet dacă nu îmbină textura crocantă a legumelor, frăgezimea cărnii și aromele îmbietoare ale condimentelor. Un exemplu clasic, ușor de pregătit acasă, este puiul cu legume și paste de orez.

Ingrediente pentru 4 porții

500 de gr de piept de pui (sau pulpe dezosate, tăiate bucățele)

200 de gr de paste de orez

200 de gr de ciuperci proaspete

2 morcovi medii

1 dovlecel mic

1 ceapă

3-4 linguri sos de soia

1 lingură sos de stridii (opțional)

2 căței de usturoi

2-3 linguri ulei (ideal de susan)

piper proaspăt măcinat

ghimbir ras, coriandru macinat, coajă de lime, chilli, după gust.

Preparare

Pastele de orez se fierb foarte repede, în doar 3-4 minute, sau chiar se lasă la înmuiat în apă fierbinte conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Este important să nu fie supragătite, pentru a-și păstra textura elastică. După hidratare, se clătesc cu apă rece și se lasă la scurs.

Puiul se taie fâșii subțiri sau cuburi mici, legumele se feliază bastonașe (julienne), iar ciupercile se taie felii. Acest tip de tăiere este specific bucătăriei asiatice, unde rapiditatea gătitului cere bucăți mici și uniforme.

Carnea se gătește într-un wok sau o tigaie adâncă. Se pune uleiul, se adaugă usturoiul tocat și, imediat după ce devine auriu, se adaugă fâșiile de pui. Se gătesc la foc iute, până devin albe și fragede.

Se pun mai întâi morcovii, apoi ciupercile, ceapa și dovlecelul. Legumele trebuie sotate rapid, la foc mare, pentru a-și păstra textura crocantă și culoarea.

Completăm cu sosul de soia, piperul și restul condimentelor. Sosurile nu doar dau gust, ci și o culoare lucioasă și apetisantă preparatului.

La final se adaugă pastele de orez scurse, care se amestecă bine cu puiul și legumele. Totul se mai lasă pe foc 1-2 minute, doar cât pastele să absoarbă aromele.

Se servește fierbinte, direct din wok, ideal cu puțină ceapă verde tocată presărată deasupra.

De ce e special acest preparat?

Puiul cu legume și paste de orez este unul dintre cele mai echilibrate feluri de mâncare inspirate din bucătăria asiatică. Carnea de pui aduce proteine ușor digerabile, legumele furnizează fibre și vitamine, iar pastele de orez sunt o alternativă fără gluten la pastele din grâu.

Bucătăria asiatică mizează pe tehnica „stir-fry” – prăjire rapidă la foc iute –, ceea ce păstrează nutrienții și culorile vii ale ingredientelor. Spre deosebire de mâncarea europeană, unde legumele sunt adesea fierte sau gătite îndelung, în Asia ele rămân crocante și pline de savoare.

Bucătăria asiatică în farfuriile noastre

Ceea ce face Asia fascinantă din punct de vedere culinar este diversitatea: China aduce aromele puternice ale sosului de soia și ghimbirului, Japonia rafinamentul echilibrului, iar Thailanda explozia de condimente și ierburi proaspete. În toate cazurile, însă, accentul cade pe prospețime, simplitate și echilibru nutritiv.

Rețeta de pui cu legume și paste de orez este un exemplu perfect de fel adaptabil. Poate fi transformată ușor într-o variantă vegetariană (fără carne, doar cu tofu sau ciuperci mai multe) sau într-una mai picantă, adăugând ardei iuți și sos Sriracha. În plus, nu necesită ingrediente greu de găsit – aproape tot ce trebuie se poate cumpăra din supermarketuri obișnuite.