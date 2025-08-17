Rețetele Juanitei | Orez cu lapte, rețeta tradițională asturiană/ Calitatea laptelui și fierberea îndelungată la foc mic fac diferența față de rețeta pe care o știm cu toții

Sunt multe popoare și regiuni care revendică acest desert, orez cu lapte, ca fiind al lor și Asturia, o provincie a Spaniei, nu face excepție.

Ce știm despre orezul cu lapte, un desert extrem de răspândit

Arabii au fost cei care au introdus cultivarea orezului în Peninsula Iberică, cereală provenită la rândul ei din Asia — originea putând fi în India sau în China —, așa că este mai mult decât probabil ca asiaticii să fi preparat orez cu lapte înaintea locuitorilor peninsulei Iberice. În Bucătăria hispano-magrebiană în perioada almohadă, o colecție de mai multe rețetare anonime din secolul al XIII-lea traduse de Ambrosio Huici Miranda, apare deja o formulă de orez cu lapte andaluz, îndulcit cu miere, atât de bun încât ți se dau ochii peste cap.

Se prepară feluri de mâncare cu orez fiert în lapte, mai groase sau mai fluide și cu diverse condimente, în toate regiunile planetei unde există la îndemână lapte și orez, de la Europa și nordul Africii până în India — unde se folosește orez basmati aromatizat cu cardamom și șofran —, trecând prin ținuturile Americii colonizate de europeni.

Dacă credeți că fierberea orezului și a altor ingrediente în lapte de migdale sau de alte nuci, pentru a-l transforma într-un preparat vegan, este o noutate a oamenilor moderni, aflați că acest lucru era deja inventat, cel târziu în Spania secolului al XVIII-lea, după cum consemnează domnul Juan de Altamiras în Noua artă a bucătăriei spaniole, publicată în 1745, unde apare o rețetă de orez cu lapte de migdale.

Orezul cu lapte asturian e altfel

Revenind orezul cu lapte asturian, acesta își datorează faima nu doar calității laptelui folosit, ci și fierberii îndelungate, de mai multe ore — între o oră și două ore și jumătate. La succesul formulei asturiene contribuie și caramelizarea zahărului, ceva ce alte rețete de orez cu lapte nu includ.

Aceasta este una dintre rețetele de desert tradiționale, unul dintre cele mai cunoscute din bucătăria asturiană.

Acest orez cu lapte este preparat cu un orez special, care să reziste la o fierbere lentă, liniștită și fără grabă. Amestecând cu o lingură de lemn, laptele se va îngroșa încet, iar orezul va deveni perfect. Pentru acest desert, ne bazăm pe orezul special pentru deserturi, dar cum un astfel de orez nu se găsește probabil în România, vom folosi orez cu bob rotund.

Cel mai bun orez cu lapte întotdeauna este cel făcut cu răbdare și cu un lapte de vacă bun. Rezultatul este un orez cu lapte cremos ca cel făcut de bunici, în care boabele rămân puțin separate într-o cremă cu gust de scorțișoară și lămâie și care, a doua zi, este și mai bun. Caramelizarea de final a zahărului și a scorțișoarei îi dă un „touch” fantastic.

Rețeta de orez cu lapte din Asturia

Ingrediente

200 de gr de orez cu bob rotund

200 de ml de apă

2,5 l de lapte integral proaspăt de calitate cât mai bună

1 lămâie mare

1 baton mare de scorțișoară

150 de gr de zahăr alb

1 vârf generos de cuțit de sare

Pentru decor și flambarea finală

100 de gr de zahăr

10 gr de scorțișoară pudră

Prepararea inițială a orezului și a laptelui aromatizat

Primul pas este să pregătim ingredientele cu care vom aromatiza laptele. Spălăm foarte bine lămâia și îi curățăm coaja subțire, fără a intra în partea albă, care ar putea da un gust amar desertul. Avem nevoie și de un baton mare de scorțișoară, cel mai mare pe care-l găsiți.

Încălzim cei doi litri de lapte la foc mediu, aproape de punctul de fierbere. Reducem temperatura și luăm de pe foc. Adăugăm coaja de lămâie și, la final, batonul de scorțișoară. Lăsăm totul la infuzat timp de 5 minute.

Într-o altă cratiță, punem orezul cu apa și un vârf de cuțit de sare și le aducem la fierbere. Sarea este importantă pentru că îi dă o notă foarte importantă, aproape secretul fundamental pentru un orez cu lapte autentic.

De îndată ce orezul a absorbit toată apa, luăm de pe foc. Gândiți-vă că am adăugat puțină apă, iar orezul va fi încă puțin tare; prin acest proces, reușim să economisim aproape o jumătate de oră. În această cratiță se adaugă laptele infuzat anterior. Orezul se fierbe întotdeauna la o temperatură foarte scăzută.

Așadar, la foc mic, punem cratița de orez, amestecând la fiecare 10 minute pentru a nu se lipi de cratiță și pentru a se amesteca bine aromele.

Fierberea finală

Procesul de evaporare a laptelui și de eliberare a amidonului rămas din orez va dura aproximativ o oră. Când am ajuns la acest punct, adăugăm jumătatea de litru de lapte pe care o aveam rezervată.

Continuăm să fierbem la temperatură scăzută încă o oră, amestecând mereu pentru a obține consistența cremoasă dorită.

Când orezul devine cremos, ținând cont că se va mai îngroșa puțin când se va răci, adăugăm zahărul (o cantitate mică, deoarece, datorita crustei caramelizate, va fi destul de dulce, iar gusturile se compensează).

Întotdeauna adăugăm zahărul la final, pentru a nu se lipi, și în plus, va îngroșa puțin crema. Pentru prezentare, umplem niște boluri sau vase drăguțe pe care le aveți acasă. Lăsăm să se odihnească 15 minute.

Servirea orezului cu lapte

Când urmează să servim orezul cu lapte, îi vom arde suprafața. Punem o lingură de zahăr amestecat cu scorțișoară pudră deasupra. Îl ardem cu un arzător de bucătărie. Dacă nu ai o astfel de torță, o linguriță încinsă în foc suplinește de minune. Ține cu o cârpă coada linguriței ca să nu te arzi și încinge bine spatele concav. Apoi pune lingurița încinsă pe zahăr. Din păcate lingurița nu o vei mai putea recupera.

Sfaturi pentru un orez cu lapte delicios

Dacă nu găsești lapte de vacă proaspăt, de calitate, poți ajuta cu o cutie de 200 de ml de smântână lichidă, din cea pentru frișcă, cu procent de grăsime mare.

Când vine vorba de crusta arsă de zahăr, unii oameni din Asturia adaugă coajă de lămâie și chiar câteva picături de anason.

Orezul cu lapte e mai bun a doua zi, scos din frigider foarte rece. Chiar înainte de servire îi caramelizăm suprafața.

Trucuri de la bunicile asturiene

Cele mai importante sunt calitatea laptelui și …. răbdarea. Ceea ce se traduce prin 2 ore de mestecat în oala cu orez cu lapte. Dar rezultatul este fabulos.